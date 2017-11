Diferencias entre catalanes y castellanos según los primeros teóricos del nacionalismo catalán

Prat de la Riba.

Principios del siglo XX: un país en crisis tras la pérdida de Cuba. Fue entonces cuando el novelista Juan Valera dijo que entre las mil desdichas que afligían a “la madre España”, estaba el afán por remediarlas de muchas personas. No por la buena intención en sí, digna de aplauso, sino por el apasionamiento de los artífices de las supuestas panaceas, en medio de una coyuntura en la que se necesitaba sobre todo paz y tranquilidad para salir del agujero. En la actualidad, inmersos en otra época difícil, vemos como también se multiplican las recetas mágicas salvadoras. El proyecto para la secesión de Cataluña parece ser la más atrevida.

Es un tópico afirmar que el nacionalismo catalán, a diferencia del vasco, no se basa en la raza como fuente de identidad. Pero una cosa es que los historiadores actuales tiendan a minusvalorar este componente y otra que no se encontrará presente en los primeros teóricos, tal como denunció Francisco Caja en La raza catalana. Se trata de un estudio que levantó ampollas en los medios nacionalistas, que lo despacharon como un intento de criminalizar el catalanismo mientras silenciaba el carácter racista del nacionalismo español. Pobre crítica, en realidad, la que tiene que recurrir al manido argumento del “y tú más”...

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.