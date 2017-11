Nieves Conde: Senda ignorada

José Antonio Nieves Conde. / efe

Los antiguos cineastas viven en el limbo. Quedan sumergidos en una especie de sueño profundo, una hibernación más allá del tiempo. A veces sus películas no son vistas, no son rescatadas por ningún cinéfilo. Desgraciadamente, algunas incluso quedan perdidas o destruidas. Pero eso no detiene al cine en su enfrentamiento con el olvido.

La existencia de esos creadores no sólo queda en forma no corpórea, en el sueño eterno del cine. Esos cineastas también adoptan forma corpórea, filtrándose en los cinéfilos que ven esas películas. Esos cinéfilos se convierten en hijos del cine, como veremos en el caso de José Antonio Nieves Conde. Y si Nieves Conde tiene un padre cinematográfico, habremos de buscarlo.

Pensemos en ese niño segoviano, nacido en 1911; intentemos viajar en el tiempo a su Segovia de aquellos años de principios del siglo XX. El cine es un arte joven, un arte todavía sin sonido. Pero su magia es muy poderosa, y el joven Nieves Conde queda abrumado al ver “El último”, de Murnau, una ficción más real que la vida misma, en la que contempla como un hombre puede ser destruido.

Estamos sólo ante una suposición, pero es muy posible que Nieves Conde quedara impresionado con esta y otras películas, como “El acorazado Potemkin” de Eisenstein o con las películas que descubrirá de Curtiz, Renoir o Duvivier, al que nunca podría esperar llegar a conocer si no fuera a través del viaje cinematográfico...

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.