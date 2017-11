La Abogacía distingue a Carmen Casado como ejemplo profesional

En tiempos en los que el empoderamiento femenino sólo era un deseo bienintencionado, hubo mujeres cuyo empeño y valía consiguieron abrir brecha en profesiones que los hombres parecían haber capitalizado durante décadas. La lucha de estas mujeres ha conseguido que las nuevas generaciones encuentren terreno allanado para desarrollar su capacidad profesional en las mismas condiciones que los hombres, y los antes monolíticos sectores profesionales abren sus puertas a las mujeres para trabajar hombro con hombro por los intereses comunes.

Segovia no ha sido ajena a esta lucha, y uno de los ejemplos más significativos es el de la abogada segoviana Carmen Casado Sastre, que en 1986 decidió integrar la candidatura a la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Segovia, siendo la primera mujer en ocupar un cargo de responsabilidad en los órganos directivos colegiales de la provincia. Treinta años después, el Consejo General de la Abogacía ha querido recompensar la labor pionera de la letrada con la concesión de la Medalla al Mérito en el Servicio de la Abogacía, que le fue entregada ayer en un emotivo acto colegial celebrado en la sede de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce.

La presidenta del Consejo General de la Abogacía Victoria Ortega presidió el acto, en la que la abogada estuvo acompañada por el decano del Colegio de Abogados de Segovia y presidente del Consejo Regional de la Abogacía de Castilla y León, Julio Sanz Orejudo y una amplia representación de la judicatura y la abogacía en la provincia.

Tras recibir emocionada la medalla, Casado Sastre se dirigió al público para agradecer esta distinción en un discurso que fue un mensaje de unidad y fortaleza colegial, en el que la letrada quiso subrayar la importancia de esta institución asegurando que el colegio “no vive sólo de nosotros, sino también con y por nosotros”. “Hay veces que creemos que las instituciones funcionan solas –aseguró- pero sus dirigentes trabajan no sólo en beneficio del Colegio, sino de la sociedad a la que sirven, y por ello es necesaria vuestra participación”.

Asimismo, destacó el ejemplo de “servicio, compromiso y entrega” de todas las personas que han pasado por la Junta de Gobierno en estos 30 años en los que ella ha formado parte activa, y tuvo palabras de agradecimiento para su familia, asegurando con indisimulada emoción que “la mirada de orgullo hoy de mis hijas me llena de alegría”.

