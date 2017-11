Objetivo: Cero escombreras

Vázquez, Suárez-Quiñones y Pastor, tras la firma del convenio. / Nerea Llorente

“El objetivo es cero escombreras al finalizar esta legislatura”. La frase, pronunciada ayer por el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, prueba la contundencia con que la Junta quiere acabar con esta lacra, de la que la provincia de Segovia no ha conseguido librarse.

Suárez-Quiñones y el presidente del Consorcio Provincial de Medio Ambiente, Mario Pastor, firmaron un convenio de colaboración para la recuperación de zonas degradadas por el depósito de residuos inertes (escombreras). El consejero quiso recordar que esta actuación es “el siguiente paso” tras el sellado de los 43 vertederos inventariados en la provincia, operación ya acabada, en la que la Junta ha invertido, a lo largo de varios ejercicios, cerca de 14 millones de euros.

Después de que Segovia haya quedado “libre de vertederos” —según la expresión utilizada por Suárez-Quiñones—, ahora procede acometer una segunda fase, la de eliminación de minivertederos o escombreras que en número de 158 afean y degradan el medio natural de la provincia. En ese sentido, el consejero recalcó su deseo de acabar definitivamente con ellos. “No se corresponden con la categoría de Segovia”, remarcó.

En esta ‘batalla’, desde la Junta se dice contar con un “socio leal”, en referencia a la Diputación de Segovia. Tal lucha exigirá dedicar 2,2 millones de euros, cantidad que se repartirán, por partes iguales, las dos administraciones públicas, con la meta de que cuando acabe la presente legislatura, en 2019, ya no quede ni una escombrera en la provincia.

En la búsqueda de ese objetivo, Junta y Diputación se van a repartir las tareas. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente será responsable de contratar y ejecutar los trabajos de restauración de las escombreras, así como de las asistencias técnicas necesarias, tales como proyectos técnicos, direcciones de obra o asistencias técnicas a éstas. La financiación de estos trabajos de restauración de las escombreras tendrá un importe máximo de 1,1 millones de euros.

Además, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se compromete a promover una campaña dirigida a concienciar a la población sobre la adecuada gestión de los residuos de la construcción y demolición generados en obras menores, en reparaciones domiciliarias.

Pero, consciente de que la mera eliminación de las escombreras no cierra el problema, desde la Junta se desea emprender acciones encaminadas a evitar la aparición de nuevos depósitos ilegales de residuos de construcción y demolición. Y ahí es donde entra el Consorcio Provincial de Medio Ambiente, que tendrá que garantizar la creación y el acondicionamiento de zonas de recogida controlada de escombros procedentes de obras menores, valladas, a través de convocatorias de subvenciones a ayuntamientos de la provincia, dando prioridad a los municipios en los que se ubiquen las escombreras. Estas actuaciones tendrán un importe de 1,1 millones de euros.

Suárez-Quiñones concluyó su intervención deseando que la eliminación de las 158 escombreras permita “completar el círculo”, cerrando el libro de este problema ambiental.

El presidente de la Diputación, Francisco Vázquez, aseguró que la firma de este convenio supone “una gran noticia” para Segovia, pues garantiza el arranque de un proyecto que concluirá con la clausura de las escombreras. Vázquez anunció que la Diputación realizará una aportación económica al Consorcio Provincial de Medio Ambiente para que pueda desarrollar su compromiso con la Junta. Por otra parte, señaló que los ayuntamientos tienen también parte en este proyecto, pues a ellos corresponde la creación de áreas de aportación. Los municipios, según dijo, deberán aportar “una pequeñísima cantidad” para la creación de esas zonas de recogida.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.