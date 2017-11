Ganas de revancha

Antonio Llopis se eleva sobre un defensor en el último encuentro de liga jugado por el Nava ante Alcobendas. / a. marugán

Normalmente, en el deporte de élite cuando pierdes un encuentro estás deseando que llegue cuanto antes el siguiente para poder tomarte la revancha. Pero, aunque en el caso del Viveros Herol Nava la plantilla también lo sintió así después de perder hace dos semanas en la cancha del Palma del Río su primer partido oficial de la temporada, el equipo tampoco vio demasiado mal la semana de descanso para recuperar fuerzas después de más de diez semanas de intenso trabajo para formar un bloque que está respondido extraordinariamente bien en la campaña, y que todavía tiene margen de mejora.



Así que la llegada al frontón de Nava del Balonmano Alcobendas, merecido líder de la División de Honor Plata sin saber aún lo que es perder, le llega al conjunto de Dani Gordo fresco en el apartado físico y mental, con una semana más de trabajo, y la motivación de poder ganar a un equipo de lo más exigente, que obligará a los segovianos a dar lo mejor de sí mismos.



Pero, como la dicha nunca suele ser completa, el equipo llega con un déficit importante en la posición de extremo derecho que, en principio, parecía cubierta de manera más que válida con Isma Juárez, Alberto García y Pablo Rodríguez. El primero aún tiene que terminar de recuperarse de su rotura fibrilar, pero el segundo sufre molestias en el cuádriceps, y el joven canterano en un gemelo. Todo un ‘pleno’ en una posición importante en lo que a la ofensivase refiere, porque no pocos ataques segovianos acaban por esa zona.

Nada de casualidad El resto del equipo afrontará en buenas condiciones un encuentro de alta exigencia. El rival no es el líder de la categoría por casualidad, sino por el buen trabajo que está realizando la plantilla que dirige Álex Mozas, y que practica un balonmano alegre y de mucho ritmo en las acciones. Los informes señalan que tres jugadores destacan por encima del (buen) nivel que ofrece el resto. El primero de ellos es el bilbaíno Asier Nieto, lateral diestro, que suma 26 tantos en su casillero individual. El segundo es Gonzalo Velasco, jugador con raíces naveras capaz tanto de mover al equipo desde el puesto de central, como se marcar goles cuando la ocasión lo requiere, sumando ya 18. El tercero es el extremo derecho Manuel Catalina, y la afición navera no debe olvidar un cuarto, el que ofrece el segoviano Santi López, campeón del mundo junior con la Selección Española, y habitual en el Balonmano Alcobendas.



“Para ganar debemos hacer las cosas un poco mejor que el contrario”, señala Dani Gordo, consciente de que el encuentro frente al conjunto madrileño puede decidirse por detalles como el de la portería, ya que Alcobendas cuenta con Manolo Rodríguez y Adrián Torres en un buen momento, si bien por ese lado poco tienen que envidar tanto Ernesto como Yeray, con una defensa que se espera vuelva a moverse con la soltura que faltó en Palma del Río tras el desgasta físico de la Copa. Donde sí se debe hacer más hincapié será en el apartado ofensivo, apartado en el que se continúa buscando el equilibrio y una mayor aportación de los laterales para que Agustín no tenga que forzar tanto las acciones.



Además, Nava juega en casa, y este hecho debe ser un acicate para un equipo que ya sabe cómo se las gasta su afición en los encuentros importantes. Así, Dani Gordo afirmaba a la web del club que “para nosotros es una satisfacción poder presentarnos así de cara a nuestra afición. Nos hubiese gustado llegar invictos, pero está claro que antes o después iba a llegar la primera derrota. Vamos a ir a intentar recuperar la senda de la victoria lo antes posible y ojalá sea delante de nuestra afición, porque seguro que el pabellón tendrá un aspecto increíble”.

LA JORNADA:



Alarcos - Barcelona B

Hoy, 18.00 horas.

Quijote Arena.



Bordils - Los Dólmenes

Hoy, 20.00 horas.

Pabellón Blanc i Verd.

Cisne - Lanzarote

Mañana, 12.30 horas.

Pabellón Xunta Galicia.

Sinfín - Torrelavega

Hoy, 17.15 horas.

Pabellón La Albericia.

Agustinos - Palma Río

Mañana, 12.30 horas.

Pabellón Pitiu Rochel.

Covadonga - V. Aranda

Hoy, 20.00 horas.

Pabellón Braulio García.

Zarautz - BM Madrid

Hoy, 19.30 horas.

Pabellón Zarautz.

V. Herol - Alcobendas

Hoy, a las 18.30 horas.

Frontón de Nava.

Árbitros: Ausas Busquets y Florenza Virgili.

