Dinero para los clubes

Los jugadores del Naturpellet saludan a la afición en los prolegómenos de un encuentro. / KAMARERO

El Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado la resolución de la convocatoria de ayudas del ‘Programa Cantera’, promovido por la Consejería de Cultura y Turismo que, para este año, han ascendido a cerca de 600.000 euros, con un aumento superior al diez por ciento con respecto a 2016. Con este programa se pretende apoyar a aquellos clubes que sustenten una sólida estructura de cantera contribuyendo así a promocionar el deporte base en Castilla y León.



Los criterios de concesión pretenden apoyar a aquellos clubes que sustentan una sólida estructura de cantera, con el mayor número de equipos y deportistas en todas las categorías posibles, con el objeto de lograr una verdadera promoción del deporte base de la Comunidad, además de hacer clubes más sólidos y resistentes a los envites económicos, ya que de este modo pueden nutrirse los primeros equipos de los deportistas de su cantera, evitando importantes desembolsos económicos que lleven a los clubes a un excesivo endeudamiento.

Asimismo, se continua premiando los resultados deportivos y la militancia en las máximas divisiones de los diferentes deportes, pero apoyando aún más a aquellos clubes que sustenten una gran estructura de cantera y a los que en su primer equipo tengan el mayor número posible de deportistas formados en sus canteras. Además, se incluyen dentro de los criterios de concesión aquellos que tienen en cuenta la implantación de cada modalidad deportiva en España, las exigencias en cuanto al número de jugadores mínimo por cada modalidad deportiva, el número de jornadas de competición que tiene cada club y también aquellos deportes en los que existe una liga regular en la que son necesarios muchos desplazamientos durante la temporada. De este modo, se tienen en cuenta las peculiaridades de cada modalidad deportiva.

Criterios Los principales criterios de concesión que ha usado la Consejería para definir las ayudas han sido el número de jornadas de competición de los diferentes equipos de categoría absoluta, el número total de deportistas con licencia federativa en vigor que tenga el club entre todos sus equipos, la participación en ligas regulares oficiales de ámbito nacional o internacional, el número de deportistas con licencia federativa que tengan una antigüedad en el club superior a tres años, la categoría deportiva en la que participa algunos de los equipos del club, los resultados deportivos del equipo o equipos del club deportivo obtenidos durante la temporada pasada, la implantación de la modalidad deportiva que se medirá por el número de licencias deportivas en España de esa modalidad o el número mínimo de deportistas exigidos para cada equipo por la normativa técnica de la modalidad deportiva correspondiente para participar en la competición.

Cinco que sí Un total de cinco clubes segovianos se han visto favorecidos por estas ayudas para el año en curso. De ellos, el que más dinero percibirá de la Consejería será el Unami CP, que sumará a los 3.080’50 euros por su sección de baloncesto, otros 9.235’50 por la sección de fútbol sala. Tanto el Naturpellet Segovia Futsal como el Segosala recibirán la misma cantidad de dinero, 7.320’50 euros para cada club, mientras que el FS Cuéllar Cojalba ingresará un total de 4.495’50 euros. En el capítulo del fútbol, tan solo la Gimnástica Segoviana ha visto admitida su solicitud, y percibirá 4.860 euros.

Ocho que no La Junta de Castilla y León desestimó un buen número de solicitudes para optar a estas ayudas, de entre ellas ocho para clubes segovianos. De ellas, la del Balonmano Nava quedó desestimada por presentarse fuera del plazo, mientras que las del CD Apadefim y el CAS se quedaron fuera por no haber subsanado la solicitud tras ser requeridos para ello. Además, los clubes Spordeporte, CD Cantimpalos y CD La Granja no cumplieron las condiciones para ser beneficiario de las ayudas, según los criterios de la Junta, mientras que Vallelado y el Triatlón IMD se quedaron fuera porque “la valoración de la competición no alcanza la puntuación mínima”, señala la Consejería.

