Los rumores de la aldea global y la noticia contrastada

La periodista Soledad Arroyo. / NEREA LLORENTE

La periodista Soledad Arroyo sostiene que las redes sociales y los medios de comunicación están llamados a convivir respetándose y marcando sus diferencias, sin riesgo a devorarse. “El periodismo no va a desaparecer ni tampoco los medios de comunicación porque lo que nos traen las redes sociales puede ser la realidad, pero eso no siempre es noticia” aseguró Soledad Arroyo horas antes de participar en la inauguración del curso del centro asociado de la UNED.

La también profesora y autora del libro ‘Los bebés robados de Sor María. Testimonios de un comercio cruel’ acudió a Segovia para pronunciar la lección inaugural ‘Periodismo audiovisual y redes sociales. Mirando al futuro’, una reflexión realista, cuajada de ejemplos de máxima actualidad, sobre las relaciones de ambos campos de la comunicación, en la que no faltó la revisión crítica.

Para Soledad Arroyo los mensajes que circulan por las redes son los “rumores de la aldea global”, tienen valor en el campo de las relaciones interpersonales, pero “no hay que dar por válido todo lo que aparece en ellas” porque en su opinión hay mucha realidad y también muchas mentiras. “Es como cuando antes uno le contaba por carta a un emigrante en Argentina que estaba pasando en su pueblo esto y lo otro, pero podía ser verdad o no”.

Ante la fuerza de los mensajes que circulan por twitter, instagram, facebook o whatsapp, la reportera que ha trabajado en Televisión Española y desde 1992 ejerce en Antena 3 sostiene que los periodistas “tienen que readaptarse y aprender a manejarlos como ya hacen con otras fuentes de información” porque “las redes sociales nos van a dar pistas de muchas informaciones en nuestro día a día”. Pero es entonces cuando refuerza su valor la profesionalidad del periodista que contrasta, contextualiza y elabora la información, según manifestó la ponente, a la vez que mostraba su preocupación ante los comunicadores que limitan su campo de captación a lo que aparece en internet. “Me preocupa —comentó— porque cuando los periodistas miramos tanto las redes sociales es porque no tenemos nuestras propias fuentes de información”.

El curador de contenidos En declaraciones a esta redacción, Soledad Arroyo reconoció que “todos los medios hemos metido la pata y en algún momento hemos dado por buenas imágenes que no lo eran y las hemos emitidos, porque nos hemos sentido presionados porque las están dando las redes o lo está diciendo la gente, pero es que la gente puede decir mentiras pero nosotros no”. También critica que durante el proceso catalán se “ha estado engañando e intoxicando en las redes” con mensajes e imágenes que no eran reales.

Durante su intervención en la ceremonia de la UNED, la ponente hizo referencia a la figura del ‘curador de contenidos’ que en los medios de comunicación se dedica a “extraer el grano de la paja, a encontrar la información y a contrastar esa información”

