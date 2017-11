El gol, bien de primera necesidad

El delantero de la Gimnástica Segoviana Ayrton disputa un balón por alto frente a un defensa del Racing Ferrol. / KAMARERO

La Gimnástica Segoviana regresa a Galicia apenas ocho días después de enfrentarse en tierras viguesas al Coruxo. En esta ocasión, se desplaza a A Coruña para jugar el domingo en la ciudad deportiva de Abegondo contra el Deportivo Fabril, en el horario matinal de las 12.00 horas, y con el objetivo de reencontrarse con el gol. El filial del conjunto blanquiazul se ha erigido como uno de los candidatos a dominar los puestos de la zona alta y, tras cinco jornadas manteniendo la plaza de líder, cedió la primera posición al Fuenlabrada el pasado miércoles. Veintisiete puntos avalan el trabajo del plantel brigantino y entre sus números solo se haya una derrota, en casa de la UD San Sebastián de los Reyes por la mínina (0-1) en el segundo partido de la competición liguera. Desde entonces acumula diez encuentros sin perder y es el conjunto que menos goles ha encajado -siete-, junto con el Guijuelo.



La destitución de Pepe Mel del banquillo del primer equipo y la consecuente promoción del entrenador Cristóbal Parralo, que hasta el momento dirigía al filial, hace poco más de dos semanas, también trajo cambios en la plantilla de Segunda B. Así, Rubén Coméndez pasó a ser el nuevo técnico del Fabril que llega después de entrenar al conjunto juvenil y en los dos enfrentamientos que lleva al cargo ha cosechado un balance de dos empates, contra el Guijuelo (0-0) y el Pontevedra (2-2).



Abraham García analizó en rueda de prensa al rival de A Coruña: “Es un filial muy competitivo, con chicos jóvenes y experimentados. Tiene jugadores como Óscar Pinchi o Borja Galán que por fuera son muy incisivos; o Jardel, Romay, Uxío o Isma Diaz, entre otros. Ahora están en un proceso de cambio y vamos a ver si podemos aprovechar esta situación para poder meterles mano”.



Por otro lado, la Segoviana se encuentra inmersa en una dinámica positiva, aunque le cuesta sumar de tres a raíz de su escasez de gol para salir de la zona comprometida. “Estar seis partidos sin perder tiene mérito y no muchos equipos pueden decir lo mismo. Depende de cómo miremos el vaso, si medio lleno o medio vacío, podemos sacar unas conclusiones u otras”, apuntó García; y recalcó: “Seguimos muy vivos y estamos muy cerca de lo que queremos”.



En cuanto a la situación del gol anulado a la Ponferradina en el último enfrentamiento, que tanto revuelo ha levantado a escala nacional, señaló: “Se ha comentado mucho la jugada, pero ya no hay nada más que decir. Tenemos un reto importante este domingo y no debemos mirar al pasado”.



Para el encuentro de la decimotercera jornada, el dirigente azulgrana recupera a los tres sancionados que estuvieron ausentes en el partido ante el cuadro berciano -Manu, Fernán y Borja Plaza- y siguen siendo bajas el portero Facundo, que podría estar disponible para la próxima semana, y los defensas Álex y Alfonso Berrocal. El que también se perderá el duelo será el delantero Ayrton al cumplir ciclo de tarjetas.

AYRTON, A LA ESPERA DEL GOL El propio 9 de la Gimnástica habló de su situación de cara a puerta y lo caro que está marcar en Segunda B: “Los delanteros vivimos del gol y cuando llevas doce jornadas sin marcar aparece un poco la ansiedad. Sigo trabajando para hacerlo lo mejor posible y que lleguen los goles cuanto antes para ayudar al equipo, que los necesita”.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.