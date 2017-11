Algo más que un robo

Hablar de profanaciones en templos o iglesias parece retrotraer a tiempos en los que el fanatismo y la intolerancia religiosa daban lugar a acciones tan injustas como execrables. Pero el hecho cierto es que aún siguen registrándose episodios de este tipo, como el que el pasado fin de semana ha entristecido a la parroquia de San Alfonso Rodríguez de El Sotillo en la vecina localidad de La Lastrilla.

El suceso parece que tuvo lugar en la madrugada del viernes al sábado del pasado 28 de octubre, cuando una o varias personas forzaron una de las ventanas de acceso a uno de los salones contiguos para acceder al templo; y una vez en su interior, abrir el sagrario situado en el altar mayor para llevarse el copón que contenía un buen número de sagradas formas. Una vez dentro, los delincuentes entraron en la sacristía y tras revolver los cajones de los armarios sólo pudieron obtener un botín de 50 euros que había sobre una mesa procedentes de los fondos parroquiales.

El robo fue descubierto en la mañana del sábado por el párroco Armando Sanz Alonso, que al acudir a preparar el templo para los oficios religiosos del fin de semana descubrió el sagrario abierto y vacío; que no había sido forzado ya que la llave está situada junto a él. Posteriormente, comprobó los daños realizados en la sacristía, que afortunadamente no pasaron del desorden en cajones y muebles, advirtiendo sólo la falta del dinero dejado sobre la mesa.

Sanz Alonso expresó la “tristeza y pesar” de toda la comunidad parroquial por un hecho “que nunca me había pasado ni en los 16 años que llevo como párroco ni en toda mi vida sacerdotal”, y expresó su perplejidad por el hecho de entrar en una iglesia para robar formas consagradas. “Me extraña que sólo parecen haberse centrado en el robo del sagrario –explicó- ya que el valor crematístico del copón no es especialmente relevante al no ser una pieza de orfebrería de marca”. Asimismo, señaló que para los feligreses este hecho “ha sido un mazazo que no pueden entender”.

Desagravio

El obispo de Segovia César Franco Martínez presidirá el próximo domingo a las 12.00 horas una misa en la iglesia del Sotillo en desagravio por el acto sacrílego, y en una nota de prensa pide a los sacerdotes que durante las misas dominicales del fin de semana “en todas las parroquias se lleven a cabo actos de desagravio y de reparación con la celebración de la Eucaristía o la exposición del Santísimo Sacramanto.

