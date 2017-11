Los colores fuertes con los que están pintadas algunas salas de la Casa de la Lectura no convencen a todos. / NEREA LLORENTE

Dice el refranero popular que para gustos se hicieron los colores y nunca un dicho fue tan literal como al hablar estos días de la recién estrenada Casa de la Lectura. Cierto es que la cárcel vieja es un edificio declarado Bien de Interés Cultural y que las intervenciones que se realicen en él deben respetar este punto, pero también es cierto que el mobiliario o la pintura interior son ‘de quita y pon’, por lo que es raro que haya despertado susceptibilidades entre los técnicos, pero así ha sido.

En concreto, parece que los colores elegidos para ciertas salas —rojos y verdes— no convencen a uno de los miembros de la Comisión de Patrimonio, quien en la última reunión manifestó su malestar porque dichas intervenciones interiores no hubieran sido aprobadas en dicha Comisión. El asunto saltó a los medios de comunicación y poco tardó en convertirse en tema de debate.

Sin embargo, la alcaldesa, Clara Luquero, decidió ayer aclarar el asunto, asegurando que las obras de remodelación del edificio sí que han sido aprobadas en la Comisión de Patrimonio, como corresponde a cualquier BIC, mientras que “la parte que es meramente decorativa, la pintura y el estilismo interior, la conocen los miembros de la Comisión, aunque no ha pasado por ella formalmente porque se consideró por su parte que no era necesario y porque son todas intervenciones totalmente reversibles, es decir, lo que ahora está pintado de rojo mañana se puede pintar de blanco sin ningún problema”.

De hecho, dijo, los miembros de la Comisión de Patrimonio conocían todo el proyecto porque se les presentó en un audiovisual, para que supieran de antemano el resultado final que presentaría la Casa de la Lectura, así que “conocían perfectamente los colores y el diseño interior y consideraron que, puesto que son intervenciones reversibles, no tenía por qué pasar por la Comisión de Patrimonio”, reiteró.

Además, recordó que “estamos hablando de una intervención estética y es cuestión de gustos y de opiniones; y mi gusto y mi opinión es que es un proyecto extraordinario, que pone en valor los elementos arquitectónicos y que busca el diálogo con colores más contemporáneos y espacios más habitables, un espacio enriquecedor para los ciudadanos que allí convivan en torno al libro. Yo estoy muy satisfecha del resultado (...) y, de momento, no se cambiará nada”.

El escrito El asunto, que no debería haber pasado de ser un simple comentario sobre si los colores están bien elegidos o no, se complicó el martes cuando se recibió en el Consistorio un escrito, firmado por Jesús Pastor, secretario de la Comisión de Patrimonio, en el que “se acuerda requerir al Ayuntamiento de Segovia para que, en el plazo de un mes, presente la documentación precisa para autorizar la intervención ejecutada, momento en el que se indicarán las actuaciones que pudieran no ser compatibles con la protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León”.

Poco después, desde la Delegación Territorial de la Junta se llamó por teléfono al Ayuntamiento para pedir “que la alcaldesa rompiera el requerimiento, que había salido sin autorización política, que había sido un error y que no servía para nada”, explicó ayer Luquero, quien reconoció alegrarse de que se tratara de un error porque “me parece que rectificar es de sabios”.

Aún así, para que no siga creciendo este malentendido y dejar el tema zanjado, Luquero aseguró que “vamos a responder al escrito para que no haya problemas, explicando que hemos recibido esta comunicación y que, si no hay nada en contra, entendemos que este requerimiento no es válido; no vaya a ser que luego haya un problema, porque no hemos contestado al requerimiento… que las palabras se las lleva el viento”.

“Si estuviera en todo tan absolutamente segura como estoy en esto de que hemos hecho lo que debíamos… Porque hay veces que uno tiene dudas, de si es mejor así o de la otra manera. Pero en la Casa de la Lectura no tengo ninguna duda, creo que hemos acertado”, concluyó Luquero.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.