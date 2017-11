Reparto de puntos en un final inaudito

Leira disputa un balón con un rival de la Ponferradina. / KAMARERO

La Gimnástica Segoviana logró un sufrido punto en el duelo contra la Ponferradina, disputado en el campo de La Albuera y ya suma seis partidos sin conocer la derrota. Ambos equipos empataron por el resultado de 0-0, en un encuentro que estuvo marcado por una situación inaudita en el tiempo de descuento en la que el colegiado López Parra decretó el final del partido y acto seguido -apenas un segundo después- el conjunto visitante encajó un gol, por mediación de Andy, que hubiera dado la victoria a los bercianos. El público entró en asombro y los componentes de la plantilla de Ponferrada alzaron su enfado en escala mayor. Diplomático se mostró su entrenador Carlos Terrazas en rueda de prensa, quitando hierro al asunto, y entendiendo la posición de los árbitros y se centró en valorar exclusivamente la parcela deportiva de su equipo. Un concepto que empuñó el dominio del juego y que fue superior al planteamiento de los azulgranas, pese a salir su técnico Abraham García con un sorprendente esquema, fundamentado en la configuración de tres centrales, dos carrileros, doble pivote y tres hombres de ataque.



En la primera parte el plantel berciano aprovechó las concesiones de la zaga local, gracias a los movimientos de su capitán y delantero Yuri, aunque sin tino; y al término de la misma los segovianos estuvieron a punto de destensar las tablas con un disparo de Dani Arribas que acabó en saque de esquina, pero el colegiado señaló el descanso y los aficionados gimnásticos protestaron el hecho de que no dejara sacar el córner. Una situación parecida al del final del enfrentamiento.



En el segundo tiempo, la Ponferradina notó la ausencia de Yuri y, tras una fase insulsa, los locales se echaron arriba con la presencia de Ayrton y fue el propio delantero el que dispuso de la ocasión más clara para su equipo al rematar de cabeza una oportunidad que desechó con nota Dinu. Fue el prólogo a la acción final con la que se llegó al definitivo 0-0.



De esta manera, la Gimnástica continúa encadenando resultados positivos y se reparte, incluso, la corona de 'rey del empate' del Grupo I de la Segunda B junto al Atlético de Madrid B -con seis cada uno-; pero sigue en la zona de descenso. Para la próxima jornada se enfrenta al Deportivo Fabril, que cayó a la segunda posición y perdió el liderato, y recupera a Manu, Borja Plaza y Fernán. Precisamente, la posición de media punta fue la que más en falta echó la entidad segoviana, al no haber nexo entre los centrocampistas y los atacantes para llegar a definir; siendo el gol todavía una asignatura pendiente.



García sorprendió con una defensa de cinco, definida por tres centrales -Chema, Anel y Javi Marcos- y dos carrilleros -Álex Alonso y Guille Duque-; y bajo palos Pablo. Domingo, para hacer el papel habitual del expulsado Manu, y Alberto Leira desempeñaron la función de doble pivote y arriba Dani Calleja, Asier y Dani Arribas completaron el tridente de ataque. Terrazas, por su parte, salió con su sistema característico 3-3-3-1, alternando su dorsal 5, Saúl, la posición en la zaga con la medular. Álvaro Moreno, Jon García y Román se mantuviera fijos en la defensa, con una línea por delante compuesta por Cidoncha, David Caiado y el propio Saúl; y el triángulo ofensivo perfilado por Jorge García, Ríos Reina y Andy y su capitán Yuri en la referencia. En portería, Dinu.



El sobre de bienvenida de la Gimnástica al equipo visitante le envió Asier con un disparo a los seis minutos, que sirvió como primera mueca de peligro. La ocasión más clara en los primeros trances que dispuso el conjunto berciano fue a raíz de un balón bombeado que llegó al área pequeña segoviano y que se le escurrió a Pablo. Yuri y Jorge anduvieron atentos a la actuación del guardameta local, pero la predisposición de los hombres de García terminaron por atajar cualquier tipo de dudas. La Ponferradina subió líneas y acechó a los centrales gimnásticos en la salida de balón y se encontró con varios balones a consecuencia de los pases errados de los locales. De esta manera, Yuri pudo romper el marcador inicial y, tras lograr superar a Pablo y verse con el marco vació, apareció el cancerbero azulgrana a última instancia para despejar la oportunidad de forma sobresaliente.



Minutos de aliento para el cuadro amarillo y de sufrimiento para la Segoviana. La disposición del esquema impuesto por García a la hora de enhebrar la creación de las diferentes líneas resultó austera. Los hombres de Terrazas supieron leer los espacios ofrecidos por el rival y Yuri se movió con comodidad, siendo el epicentro de la definición. Seguidamente, disfrutó de una falta casi sobre la línea de cal del área, en la que Chema vio amarilla, pero Ríos mandó fuera con su disparo. La Segoviana se encontró ensimismada y la canalización de su juego se convirtió en todo un reto. A la contra consiguió despejar las incógnitas sembradas, aunque el encofrado berciano no paró de encimar la presión.



Los visitantes se mostraron superiores y Cidoncha volvió a golpear desde lejos. Poco después, Caiado se cayó en dominios de penalti y el árbitro entendió que se tiró y le mostró cartulina amarilla. Ya sobre el añadido llegó la mejor triangulación entre los delanteros azulgranas, con la combinación de Asier y Calleja y la finalización de Arribas, que terminó enviando a córner el portero Dinu. El saque de esquina correspondiente a los locales no llegó a darse, al señalar el final del primer tiempo el colegiado y la grada protestó dicha decisión.

Yuri marcó la tendencia de los primeros compases de la segunda parte al ganar la espalda a la zaga gimnástica. Sin embargo, pronto fue sustituido y el ataque de la Ponferradina pasó a tener menor peso. Intentó la Segoviana poner sus cartas sobre la mesa, pero a la cobertura entre los hombres del medio y los de arriba le faltó la figura del media punta, como bisagra al peligro. Los jugadores azulgranas estuvieron muy dispersos unos de otros, lo que dificultó su construcción.



En el minuto 73, Pallarés quebrantó la defensa local y asistió al segundo palo donde apareció Menudo y envió la ocasión a las nubes. Tras un trance insulso, la Gimnástica fue a por el partido y dispuso de varias ocasiones; siendo la más clara un remate de Ayrton tras un centro de Rubén que despejó de puños Dinu sobre el añadido. Finalmente, tomó protagonismo la polémica con la jugada del gol de Andy en la que el árbitro señaló el final del duelo apenas unos segundos antes.

