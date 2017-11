La huella indeleble

Una familia colocando flores en una tumba. / Kamarero

Todo pasa y todo queda, decía aquel poeta. El 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, cada cual recuerda a familiares y amigos, ya fallecidos, que dejaron una huella indeleble en su vida. Es el momento del año elegido para honrar a quienes cruzaron la misteriosa línea entre la vida y la muerte. La memoria de los difuntos permanece. Y los cementerios se llenan. Aunque de una generación a otra vayan cambiando las costumbres de este día.

A la entrada del camposanto de Segovia, Sole Martín, de Viveros Julián Martín, afirmaba ayer que aunque la venta de flores “no se está dando mal”, ella percibe, año tras año, el paulatino cambio que se está produciendo. “La gente tira cada vez más de las flores artificiales, sobre todo los jóvenes”, decía. Su compañero Bruno Valero asentía con la cabeza, dispuesto a renglón seguido de ofrecer más datos sobre la clientela. “Muchas personas mayores ponen en las tumbas flores artificiales durante todo el año, pero cuando llega el 1 de noviembre, compran naturales”, relataba. De lo que no tenía duda Valero es de que cada edad tiene sus preferencias. Las personas de edad avanzada optan por claveles y margaritas. Los jóvenes se inclinan por ramos elaborados con flores de diferentes tipos.

Mientras Cuéllar y Valero daban estas explicaciones, el obispo de Segovia, César Franco, presidía la misa en la capilla del cementerio, a la que acudió la alcaldesa Clara Luquero. Entre los fieles estaba Pedro Velasco, quien acabada la ceremonia llevó flores a sus padres y hermanos y rezó otros tantos padrenuestros junto a las tumbas. “Hoy es el día de ello”, resumía.

Con una temperatura casi veraniega, en el interior de la necrópolis se congregó una multitud. Algunos, como Ángel Sanz Chavero, fueron casi por obligación. “Mi mujer trae flores y...”, decía, queriendo justificarse. “A mí —agregaba— no me gusta venir, como tampoco me gustar ir al Hospital”. Eso sí, la visita acabaría teniendo su premio. “Mis padres ya me decían que no les trajera flores, que me tomara un vino a su salud, y es lo que pienso hacer”, concluía, con buen humor.

Como en la viña del Señor, el perfil del visitante al cementerio segoviano era muy heterogéneo. Hay quien, como Mónica Sánchez, viuda desde hace cinco años, es habitual del camposanto. “Yo soy muy de ir a cementerios ¿Conoce usted el de San Sebastián? Es una maravilla. Tiene una reproducción de la Catedral que llama la atención”, relataba. Otra asidua de la necrópolis es María Pascual. Su hermano murió joven y ella quiere visitarle. ¿Cómo explicar lo que experimenta en esos momentos? “Siento ‘cosillas’ aquí adentro”, manifestaba, sin querer ofrecer más explicaciones.

Para la mayoría, el día de Todos los Santos es “bastante triste”. Juan Ángel Alonso vino expresamente de Ávila a Segovia para estar unos minutos, con su mujer, junto a los restos de su suegro. Luego debía de partir a su tierra natal, a repetir el ritual ante la tumba de su padre.

En las cabezas de todos los presentes se agolpaban los recuerdos, dejando un poso de nostalgia. No era día de manifestaciones de alegría, si bien hay comunidades, como la gitana, para la que Todos los Santos resulta una jornada especial, pues permite reunir a toda la familia. “Esta tradición nos tira mucho”, reconocía Ramón de la Cruz. “Nosotros —revelaba— venimos aquí por la mañana, nos juntamos con nuestra gente, y aunque nos vamos a comer a casa, por la tarde regresamos aquí”. En su recorrido por las tumbas de los seres queridos más cercanos De la Cruz coincidió con parientes lejanos, a los que previsiblemente no verá hasta dentro de un año...

Y mientras esto acontecía en el cementerio, a no mucha distancia, en la Calle Real, la confitería Acueducto no paraba de despachar buñuelos y huesos de santo. La gastronomía también tiene su oferta para Todos los Santos. Y esa parece que no tiene visos de cambiar a corto plazo.

