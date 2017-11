Fallece un joven de Valsaín tras colisionar su coche con un todoterreno en La Losa

En mayo, un hombre perdió la vida tras chocar su vehículo contra un camión de ganado en el término municipal de Tabanera la Luenga. / EL ADELANTADO

Triste jornada de Todos los Santos la que se vivió ayer en Valsaín, debido al fallecimiento de un joven de la localidad. J. C. A. C., de 36 años, quien perdió la vida la noche del 31 de octubre, tras colisionar su turismo contra un todoterreno.

Según informaron desde la Guardia Civil, el accidente tuvo lugar en el punto kilométrico 80,6 de la Nacional-603, en el término municipal de La Losa. A las 23.15 horas se recibieron las primeras llamadas informando del sucesos a los servicios de emergencia y desde la sala del 112 se pasó aviso a la Guardia Civil, los Bomberos de Segovia y a Emergencias Sanitarias Sacyl, que desplazó hasta el lugar una UVI móvil..

Ya en esta primera comunicación se alertaba de que uno de los accidentados estaba atrapado en su vehículo y parecía encontrarse grave. Cuando los sanitarios llegaron hasta el lugar, solo pudieron confirmar el fallecimiento del joven J. C. A. C. Los bomberos tuvieron que ayudar a excarcelar el cuerpo, atrapado en el turismo tras la colisión, y colaboraron también con la evacuación de los dos ocupantes del todoterreno, M. M. M., de 52 años, y A. J. M. R., de 77 años, quienes resultaron heridos leves y fueron trasladados al Complejo Asistencial de Segovia.

Los equipos de atestados estudian ahora las causas que motivaron el suceso, una “colisión angular oblicua central”, según el informe de la Guardia Civil.

Conmoción en Valsaín El joven J. C. A. C. vivía en Valsaín, donde su fallecimiento ha causado una gran conmoción. José Luis Vázquez, alcalde del Real Sitio de San Ildefonso, aseguraba ayer que “es una noticia muy triste, porque cualquier pérdida es dura, pero si es una persona joven es un drama”. Además, recordaba que “era un joven con una gran personalidad, divertido, risueño... Es un shock”.

“No hay nada que pueda atenuar el dolor y la tristeza de la familia”, aseguró, aunque contarán con el apoyo de sus vecinos en estos duros momentos.

J. C. A. C. volvía a su casa en el momento del accidente tras concluir su jornada laboral. Conductor con una amplia experiencia, trabajaba desde hace 14 años en la empresa de transporte de viajeros La Sepulvedana y su ruta terminaba ayer en El Espinar, localidad en la que dejó el autobús tras cumplir su horario. Allí se montó en su vehículo y minutos después tuvo lugar el fatal accidente en la carretera N-603.

Siete fallecidos este año Con J. C. A. C., son ya siete los fallecidos en las carreteras segovianas este año, una mujer y seis hombres, con edades comprendidas entre los 34 y los 71 años.

El 2 de febrero tuvo lugar el primer suceso mortal, cuando una mujer falleció como consecuencia del choque de un autobús y una furgoneta a la altura del término municipal de Espirdo. El suceso se produjo en torno a las ocho de la mañana en la carretera V-2221, a 3 kilómetros de la localidad. Los alertantes indicaban que el autobús iba sin pasajeros, pero en la furgoneta había dos personas y una de ellas, como consecuencia del impacto, quedó atrapada en el interior del vehículo. El personal sanitario confirmó el fallecimiento de una de las ocupantes de la furgoneta, una mujer de 43 años, con iniciales M.B.P.S.; y atendió y trasladó a una joven de 18 años, hija de la primera, en ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial de Segovia.

El 14 de mayo se registró el segundo accidente mortal del año en las carreteras segovianas. Tuvo lugar en el kilómetro 20 de la vía provincial SG-223, a la altura del término municipal de Cuéllar, y le costó la vida a un joven de 34 años. A las siete de la mañana, la sala de emergencias de Castilla y León del 112 recibió una llamada en la que se alertaba del accidente y se informaba del lugar de los hechos. Un coche había chocado contra un camión y el conductor del turismo se encontraba herido y atrapado dentro del mismo. Al llegar al lugar del suceso, el personal de Sacyl sólo pudo confirmar el fallecimiento del varón, un joven de 34 años, S.K.R., de nacionalidad búlgara, pero que residía en la localidad burgalesa de Melgar de Fermental. Según confirmó tras el accidente la Guardia Civil, el coche invadió el carril contrario, provocando así una “colisión frontal excéntrica”.

Unos días después, el 30 de mayo, falleció otra persona como consecuencia de la colisión entre un camión y un turismo en el kilómetro 91 de la A-601 con la

SG-211, a la altura de Tabanera la Luenga. Tras el impacto, que tuvo lugar a las 16.13 horas, el coche comenzó a arder, con una persona en su interior. En el lugar de los hechos, el personal de Sacyl confirmó el fallecimiento del ocupante del turismo, mientras que el conductor del camión fue dado de alta.

En Ayllón, el 4 de junio, un varón falleció tras salirse de la vía su turismo. El accidente tuvo lugar poco antes de las cinco de la tarde, a la salida de la localidad, y como consecuencia del mismo el coche dio varias vueltas de campana. El personal facultativo solo pudo confirmar en el lugar del suceso el fallecimiento del ocupante del vehículo.

Ya en agosto, el día 22, un varón de 69 años, A. R. M., perdió la vida cuando el coche en el que viajaba se salió de la vía y terminó volcando. El suceso tuvo lugar a las 15.10 horas, en el kilómetro 17 de la SG-P-2222, vía que une las localidades de Torreiglesias y Turégano. Ningún otro vehículo se vio implicado en el accidente.

Y el último suceso mortal registrado en las carreteras segovianas —hasta la tragedia del martes por la noche en La Losa—, tuvo lugar en la travesía de San Rafael, cuando un camión arrolló al ciclista Manuel Gea en el cruce de la N-VI con la N-603. Su fallecimiento causó una gran conmoción en El Espinar.

