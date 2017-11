El Naturpellet afronta contra el Inter el desplazamiento más complicado de la temporada

Diego Gacimartín charla con Alberto durante un entrenamiento. / KAMARERO

A las seis y media de la tarde de hoy, el Naturpellet Segovia realizará la segunda visita al dentista de la temporada (la primera fue al Palau), con el desplazamiento hasta Torrejón de Ardoz, donde se medirá al Inter Movistar de Jesús Velasco, que de la mano del técnico toledano ha vuelto a ser el dominador absoluto del fútbol sala español y continental, y que no pierde un partido en su cancha desde el mes de abril.

Pero el Naturpellet, después de tres victorias consecutivas, presenta una cara bien distinta a la que tenía hace diez días. Las dos victorias han devuelto la moral al equipo, como afirmaba Diego Gacimartín: “Vamos mucho más tranquilos después de haber ganado estos partidos, sabiendo que el rival no es de nuestra liga. El que sí es de nuestra liga es el Gran Canaria con el que jugamos el sábado”, por lo que el reparto de minutos “dependerá mucho de lo que suceda en la primera parte”, ya que el entrenador del Naturpellet concede mucha importancia al choque del próximo fin de semana. “Los dos partidos son importantes, pero lo es más el de Canarias, sin que pensemos que el de Inter vaya a ser de mero trámite”.

Edu sigue de baja, aunque evoluciona favorablemente de su contractura en el aductor, y el resto de la plantilla estará a disposición del técnico, que salvo sorpresa de última hora, repetirá convocatoria.

Alberto, ambicioso Alberto Sanz ‘Mordi’, uno de los capitanes del Naturpellet, tiene claro que la cancha del Inter es complicada, “pero no quiero desmerecer a ninguna, porque todas lo son. Nos enfrentamos a un equipo que tiene a los mejores jugadores del mundo, y va a ser muy bonito para muchos de los que formamos esta plantilla”.

Alberto es de los pocos que ya sabe lo que es ganar al Inter, “la última vez en una Copa de España en la que nuestra afición nos hizo sentir que jugábamos en casa, aunque lo hacíamos en Alcalá”, y a pesar de que han pasado ya varios años de ello, sigue firme en su deseo de divertirse en la cancha, “porque cuando lo haces, seguro que eso se ve reflejado en los partidos. Cuando los resultados te acompañan todo es más divertido, y ahora afrontamos los partidos de mejor manera”, tanto como para mirar al octavo puesto, “que yo no dejo de mirar, aunque primero debemos asegurarnos que no nos cogen los de abajo. Pero no por ello yo dejo de pensar que podemos jugar la Copa. Hay que ser ambiciosos”.

