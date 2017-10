Victoria pese a todo

Los jugadores comienzan a formar una melé en el encuentro jugado en Toledo. / E.A.

El pasado sábado se disputó el partido correspondiente de la liga regional masculina de rugby, el partido enfrentaba al BigMat Tabanera Lobos frente a Toledo RC.

Con muchas bajas por lesión y por compromisos profesionales, los Lobos se enfrentaban a un partido complicado que en sus primeros minutos vio a dos equipos con muchas ganas de llevarse la victoria. El juego se desarrollaba en la parte central sin un claro dominador.

Los golpes de castigo recibidos por parte de ambos equipos provocó que el partido estuviera muy disputado, pero los placajes ganadores de los segovianos empezaron a proporcionar más balones en ataque, lo que permitió que los Lobos se adelantaran en el marcador. Tanto las touchs como las melés de ambos equipos estuvieron muy igualadas y el juego abierto se mostró muy ofensivo. Al finalizar los primeros 40 minutos el marcador reflejó un ajustado 6-17.

Al comenzar la segunda mitad los locales comenzaron a entrar con mucha fuerza en los ruck y consiguieron un ensayo con el que se colocaron a solo 4 puntos del BigMat Tabanera. Pero el conjunto segoviano no fue presa de los nervios, y con más organización y un buen juego al pie consiguió distanciarse nuevamente en el marcador.

Al final del partido el marcador reflejaba un 13 a 27, una victoria muy trabajada que permite que los Lobos sigan estando en los primeros puestos de la tabla. Al no conseguir cuatro ensayos no se pudo conseguir el punto de bonus ofensivo pero con las bajas que tenía el equipo, más de cinco jugadores titulares ausentes, la victoria era lo realmente importante.

La alineación que formó el BigMat Tabanera Lobos estuvo compuesta por los siguientes jugadores:

Primera línea: Jolo, Félix y Mario.

Segunda línea: Maroto y Nutri.

Terceras: Chino, Juan y Sardina.

Medio Melé: Gallego.

Apertura: Gabri.

Centros: Marcos y Jousef.

Alas: Sierra y Patas.

Zaguero: Salmón.

Anotadores: Nutri (un ensayo), Sardina (un ensayo), Jousef (un ensayo) y Gabri (tres transformaciones a palos y dos golpes de castigo).

El próximo domingo se disputará en la Albuera a las 16:00 horas el partido que enfrentará al BigMat Tabanera Lobos frente al Rugby Guadalajara un equipo que solo ha perdido un partido y se mantiene en los primeros puestos de la tabla.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.