Unas 300 personas rechazan en la calle la planta de residuos de Aldeanueva

Centenares de personas se manifestaron en Nava.

Unas 300 personas participaron ayer en la concentración celebrada en la Plaza del Caño de Nava de la Asunción, para mostrar una vez más su oposición a la planta de residuos del río Voltoya en Aldeanueva del Codonal. Asistieron a la convocatoria de la Plataforma ‘Voltoya sin mierda’ y la asociación Terractua, representantes políticos de PP, PSOE, IU y Podemos, así como de distintas asociaciones naveras y pueblos cercanos, e integrantes de Ecologistas en Acción Segovia y el Foro Social. Los convocantes mostraron su satisfacción por el rechazo casi unánime de la población a un proyecto que se considera “lesivo para la salud de las personas, el bienestar animal y el medio ambiente de la zona, sin olvidar el perjuicio que puede ocasionar a la industria agroalimentaria de la zona, especialmente a los viticultores de Aldeanueva y Nieva”. El colectivo Terractua expresa a través de una nota de prensa su oposición a la planta, “porque no queremos que se ponga en riesgo nuestra salud ni el ecosistema de nuestro río; no queremos que las aguas superficiales y subterráneas de las que bebemos y regamos puedan ser contaminadas hoy o en el futuro, por accidentes o por negligencias que nadie puede asegurar que no puedan producirse”.

Recuerdan que se ha iniciado una acción de la edificación y “ya tenemos dos irregularidades cometidas”. “Lo que quieren los vecinos de Aldeanueva y de toda la comarca del río Voltoya —aseguran— es que esta planta se haga en un sitio adecuado o no se haga. Ese lugar no puede y no debe ser, un paraje natural rico en biodiversidad y hondo calado cultural en las costumbres de las personas del entorno, como es la ermita del Pinarejo”. En el acto se informó a los presentes sobre el estado de los recursos presentados contra las autorizaciones del proyecto. Y se han recabado más de 100 nuevas firmas y anunciado nuevas movilizaciones y actuaciones que continuarán hasta conseguir la definitiva paralización. Como se recordará, una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Segovia suspendía este mes la ejecución de la resolución de la Comisión Territorial de Urbanismo de Segovia, de fecha 21 de febrero de 2013, por la que se autorizaba la planta de residuos que se pretende construir en Aldeanueva del Codonal.

