La Junta reafirma el compromiso de crear el Centro Específico de Alzhéimer de Segovia

La Junta de Castilla y León, a través de la Gerencia de Servicios Sociales, ha garantizado su implicación en la ejecución de un centro específico de atención a personas con alzhéimer en Segovia, la única provincia de la Comunidad que carece de este servicio.

El gerente regional de Servicios Sociales, Carlos Raúl de Pablos Pérez, ha comentado a esta redacción que su departamento no ha olvidado este compromiso, sino que se mantiene vigente y están actuando de forma conjunta, en sintonía y como “ejemplo de colaboración” con el Ayuntamiento de Segovia y con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Segovia (AFA). “Estamos trabajando tanto con la Asociación como con el Ayuntamiento codo con codo”, asegura Carlos de Pablos Pérez, precisando que “son procesos que llevan tiempo pero nuestro compromiso es que se pueda hacer un centro y lo reafirmamos”. El gerente de Servicios Sociales asegura que la propia consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García Rodríguez, ha asumido este compromiso, cuya realización ha sido solicitada por el colectivo AFA para mejorar y ampliar los servicios que presta a las familias con enfermos de alzhéimer.

En los ultimos meses ha habido encuentros y negociaciones entre los representantes de las tres parte implicadas en el proyecto de creación del centro y está prevista la firma de un acuerdo de colaboración donde se fije la participación de cada uno. En principio y según el protocolo de 2011ya referido a este asunto, el Ayuntamiento cederá la parcela donde se edificará en centro asistencial, previsiblemente en el barrio de Comunidad Ciudad y Tierra, y la Junta cofinanciará junto a la Asociación de Familiares de Enfermos las obras de construcción. La proporción de participación económica, que en proyectos similares desarrollados en otras provincias se ha aplicado, es de un 70 por ciento, por parte de la Administración y un 30 por ciento para el colectivo social.

El gerente de Servicios Sociales asegura que “vamos los tres por el buen camino, entendemos la necesidad de tener este centro y estamos colaborando para que el proyecto no se atasque”. Carlos de Pablos Pérez evita hablar de plazos de ejecución y tan solo se aventura a decir que su “intención” es “dejar encauzado el proyecto en esta legislatura”.

De forma reiterada en sus declaraciones, Carlos de Pablos habla de lealtad y respeto para con las tres entidades implicadas y entiende que en este proyecto no caben protagonismos individuales. “Vamos de la mano con el Ayuntamiento y la asociación y cuando salga adelante será por la responsabilidad y el compromiso de los tres”, señala el representante de la Gerencia Regional de Servicios Sociales.

