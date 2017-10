Manu echa el freno

Manu sale al campo de La Albuera, seguido por Fernán. Ambos no podrán jugar el miércoles. / MARTA HERRERO

El empate de la Segoviana en el campo del Coruxo supuso la quinta jornada consecutiva sin perder para el conjunto azulgrana, sin duda una buena marca por más que se eche de menos alguna victoria más para poder sumar de tres en tres, aunque el resultado final se vio empañado por la polémica actuación del árbitro asturiano Valdés Díaz, que expulsó a tres jugadores gimnásticos.



El primero de los futbolistas de la Segoviana que vio el camino de los vestuarios antes de tiempo en Vigo fue Manu, que lejos de cargar contra el colegiado del encuentro, rebaja la tensión al afirmar que “no creo que haya ningún árbitro que vaya a propósito en contra de ningún equipo. Ellos van a hacer su trabajo de la mejor manera posible, y habrá días que les salgan bien las cosas, y otros que no tanto, como a los futbolistas”.



El centrocampista azulgrana reconoce que el del sábado no fue un encuentro en el que el árbitro estuviera muy acertado, “porque la primera parte la llevó más o menos bien, pero tras el descanso empezó a sacar muchas amonestaciones por faltas que son las normales en un partido”. Por dos de ellas Manu fue expulsado, “y la verdad es que, cuando te sacan la roja, lo único que puedes hacer es irte al vestuario tratando de molestar lo menos posible, porque la decisión ya está tomada, y si te quedas protestando lo único que puedes hacer es ponerlo peor”.



Aún con un jugador menos, la Segoviana hizo un buen trabajo, tanto que Manu piensa que la victoria no estuvo ni mucho menos lejos, “porque recuerdo una ocasión de Dani Arribas, otra de Alberto Leira, un centro al que Calleja no llegó por muy poco... la verdad es que el equipo asimiló muy bien estar con uno menos, y me dio un poco de rabia que el Coruxo nos empatara tan cerca del final”. Evidentemente el árbitro no marcó el gol gallego, pero su actuación mermó el potencial de la Segoviana en el encuentro, “pero estoy convencido de que al final de la temporada se acaban compensando los aciertos y los errores arbitrales. Hay que seguir adelante y no darlo muchas vueltas”.

Mejor con lo positivo Así que Manu prefiere quedarse con lo positivo, “porque cinco jornadas consecutivas sin perder es algo difícil de conseguir en esta categoría”, y centrarse rápidamente en lo que la viene a la Segoviana por delante, como es la visita al campo de La Albuera de la Ponferradina, equipo con el que el conjunto azulgrana tiene una cuenta pendiente tras la eliminación de la Copa del Rey a manos del conjunto berciano. Manu se muestra convencido de que la Segoviana conseguirá la victoria el miércoles, “porque sabemos que igualar los números que hicimos en casa el año pasado es imposible, pero sumando victorias en La Albuera es como salvaremos la categoría”.



Y la victoria deberá llegar sin el concurso del centrocampista, ni de Borja Plaza ni de Fernán, por lo que la Segoviana tiene tocadas todas las líneas por las expulsiones del sábado. Aún así, Manu es optimista, “porque la plantilla es amplia y está compensada. Estoy convencido de que el miércoles va a llegar el primer triunfo en casa, y lo de menos va a ser quién juegue, porque somos un equipo, y cuando ganamos lo hacemos todos”. Y acaba con un deseo: “vamos a hacer un buen partido sin fijarnos en el árbitro, y ojalá ganemos porque lo merezcamos”.

