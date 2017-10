Un Unami sin pólvora cae por la mínima en la cancha del O Fisgón

Laura Llorente intenta el lanzamiento a portería. / KAMARERO

El Unami parece haber solucionado sus problemas defensivos que le han llevado a ser uno de los equipos más goleados de la Segunda División femenina, pero en la gallega cancha del O Fisgón se quedó sin pólvora después de generar ocasiones más que suficientes como para haber ganado, incluso con solvencia, a un oponente que tuvo la suerte de cara.



El conjunto de Luis Martín tuvo mucha más intensidad que en encuentros precedentes, y su defensa mejoró en gran medida, aunque en fútbol sala es complicado que no te generen ocasiones de gol. Cinco tuvo el O Fisgón, anotando tres de ellas, lo que le permitió mandar en el marcador. Pero el Unami dispuso de muchas más, tanto que resultó sorprendente que, en varias de ellas en las que las segovianas se encontraron con el balón controlado a un metro de la portería rival, las jugadoras visitantes no consiguieran marcar más que el 3-2 que puso el partido en un puño, pero que se quedó como marcador final para lamento de un equipo que parece haber entrado en una espiral complicada, de la que saldrá con el trabajo que no falta, y con un poco más de acierto en el remate.

