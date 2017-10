Victoria de líder, rival de peso

El capitán del Naturpellet Segovia, Sancris, conduce un balón en velocidad ante la presión de un rival. / NEREA LLORENTE

El Naturpellet Segovia se llevó el derbi de la octava jornada de la División de Honor de juveniles frente al Eufón Cuéllar por 5-3. El duelo se dirimió de forma disputada en el pabellón Pedro Delgado y los dos equipos protagonizaron un partido digno de la zona alta del grupo 2 de la competición. El conjunto local nunca fue por debajo en el marcador y tiró de galones de líder para sellar el triunfo ante un rival de peso que luchó hasta el final por igual el asalto y que, pese a irse de vacío, demostró su dimensión con los argumentos de la intensidad de su juego y su capacidad de reposición. Con este resultado, la plantilla de Marta García sigue en primera posición tras haber cosechado un balance en el inicio de temporada con pleno de victorias y el plantel de Oliver Fraile es quinto con quince puntos.



Se inició el duelo y los cuellaranos comenzaron fuertes y buscando su rapidez gracias a las acciones predispuestas de hombres como Carlos Cuadrado o Samuel Sastre. Más áspero en creación empezaron los locales, pero muy pendientes de sus marcas defensivas y juntos para cerrar los espacios. Fue por velocidad en bandas o ganando la espalda a los defensores visitantes cuando encontraron sus primeras oportunidades y un mayor asentamiento en pista. Las intervenciones del guardameta Iker Gallego impidieron que el Naturpellet se adelantara.



Los dos equipos intentaron romper las tablas en el marcador con disparos lejanos: Álex, por los blanquirrojos, y Álvaro Laguna, por el Eufón. De esta manera, se descorchó el electrónico con un tiro desde unos quince metros de la firma de Pinela que sorprendió al meta vistante Gallego y puso el 1-0. Respondió el Cuéllar con sendas ocasiones, de Sastre y Manso, en primera instancia, y fue el propio 11 del Cuéllar el que obró el empate en otra jugada posterior.



El encuentro se tornó en igualdad y el Eufón desprendió mayor luz a raíz de la calidad individual de Cuadrado y dos latigazos de Fabián desde fuera del área, en los que el cancerbero Cárdaba estuvo muy atento y atajó de forma segura. Con estas acciones, los de Fraile se mostraron un punto por encima y García hizo uso de su tiempo muerto para pulir detalles.



Con la contienda reanudada fue Álex el que plasmó lo más destacado en ataque por los locales y, tras dos avisos, logró materializar el segundo para los suyos. En los dos últimos minutos de la primera parte, el duelo se tensó y ambos acumularon cinco faltas. Pablo Sacristán marcó el empate, pero el colegiado lo anuló por mano del jugador cuellarano según su criterio.



Veinte segundos después del ecuador, el cuadro de García volvió a golpear y selló el tercero con un gol de Pedro. Pese a verse por debajo, el Eufón no bajó las manos y por mediación del buen hacer de Cuadrado recortaron distancias. Sin embargo, los locales lograron, de nuevo, mantener la brecha y hacer el 4-2 apenas unos segundos después con un gol de Pinela.



Transcurrieron los minutos y el canal del asalto se diluyó por una línea acentuada por el ataque cuellarano frente a un rival bien plantado en defensa que intentó juntar a sus componentes para conceder los menores espacios posibles. El Cuéllar no cesó en su intento de igualar el enfrentamiento y fue el capitán Fabián el que obró el 4-3.



Faltaban algo más de siete minutos para el final y todo estaba por decidir. El Naturpellet se cargó de faltas y acumuló la quinta. Fraile decidió introducir a Laguna y después a Fabián de portero jugador y salir de cinco, pero no encontró tino. Se consumieron los últimos segundos y Álex encontró rédito para rubricar el definitivo 5-3.

GOLES: 1-0 (min. 8) Pinela; 1-1 (min. 10) Samuel Manso; 2-1 (min. 18) Álex; 3-1 (min. 21) Pedro; 3-2 (min. 24) Carlos Cuadrado; 4-2 (min. 24) Pinela; 4-3 (min. 32) Fabián.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.