La oposición saca los colores a la concejala de Cultura por contratos incorrectos

La concejala de Cultura , Marifé Santiago, no intervino en el pleno que celebró el Ayuntamiento de Segovia el pasado viernes, pero tuvo que escuchar reproches de concejales de la oposición y especialmente del viceportavoz del Grupo Popular José Luis Huertas, que no le perdona ni una, y empezó caldeando el ambiente en lo que parecía un asunto de trámite, la aprobación de la modificación de los Estatutos del Consorcio del Museo Esteban Vicente , por lo visto con bastante retraso, para continuar más adelante y sacar a la luz un informe del interventor, y no es el primero, que deja bien claro que en la Concejalía de Cultura se han hecho mal las cosas en determinadas contrataciones.