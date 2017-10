Geografia de la imperfección

En la misma manera que las cicatrices y las arrugas marcan la historia y la evolución del cuerpo humano, las calles de las ciudades tienen en los baches el signo de su progresivo envejecimiento, y prefiguran una particular geografía de la imperfección cuyo recorrido expone no sólo el paso del tiempo, sino también la aparente dejadez de los responsables políticos para subsanar este problema. Y es que una calle con un firme en mal estado es moneda de cambio, promesa electoral o urgente reparación según el momento político en el que se haga constar, en una pugna en la que los vecinos y las autoridades municipales mantienen en constante tensión.

Segovia no se sustrae a este problema, y un somero recorrido por las principales vías y arterias de tráfico de la capital pone de manifiesto el preocupante estado de conservación de algunas de las más importantes, sin olvidar otras calles de menos tránsito de vehículos pero cuyo estado pide a gritos una pronta reparación.

La reciente intervención realizada en la Avenida de la Constitución –cuya titularidad volvió al Ayuntamiento tras años de peticiones y porfías entre administraciones- sirve como ejemplo de un intento poco afortunado de poner solución al deficiente estado de una de las principales arterias de tráfico de la capital. El proyecto municipal de adecuación de los cerca de 800 metros de trazado entre el inicio del Parque de la Dehesa y la rotonda de la Plaza de la Universidad tuvo que ser corregido al aparecer una vez finalizadas las obras de asfaltado una serie de blandones en la parte más próxima a la Base Mixta. El análisis técnico determinó la existencia de problemas de drenaje de agua en la zona que obligaron a realizar obras de canalización e impermeabilización y levantar de nuevo toda la zona para proceder posteriormente a su asfaltado.

Los vecinos de la zona no se explican cómo una obra de esta envergadura –con una inversión de cerca de 600.000 euros- no llevó aparejado un estudio previo sobre el estado del firme y las condiciones de drenaje, y temen que la tan ansiada llegada de las lluvias vuelva a ocasionar problemas.

Pero otras zonas de la ciudad no han tenido la misma suerte. En la carretera de Villacastín, el plan de bacheo ha eliminado dos importantes desniveles que dejaban ver el antiguo adoquinado justo frente a la Estación de Ferrocarril, pero el firme presenta un deplorable estado en gran parte de su trazado hasta el Puente de Hierro. “Son parches, esto es una pena”, asegura un residente de la zona que señala que todo el núcleo “parece estar olvidado por el Ayuntamiento”.

En La Albuera, pasear por la Avenida Marqués de Lozoya sirve para comprobar que la vía más importante del barrio no está en las mejores condiciones, al igual que otras como la calle Alfonso VI, una de las vías de acceso al barrio que desde su confluencia con la calle Juana Jugan hasta las inmediaciones de la parroquia de El Carmen tiene un completo muestrario de baches que la convierten en poco practicable.

Nueva Segovia quizá se lleva la palma en lo que se refiere al estado de sus vías más transitadas. Si bien es cierto que la Avenida Vicente Aleixandre se conserva aceptablemente, calles como Jorge Manrique y Dámaso Alonso distan mucho de ofrecer una buena imagen. Las sucesivas aperturas de zanjas para cableado y reparaciones de averías no han sido bien rematadas por las distintas empresas adjudicatarias y hay tramos en los que el problema se hace más acuciante a medida que pasa el tiempo. “Es verdad que habrá prioridades a la hora de invertir en arreglos de calles –asegura un vecino de Nueva Segovia- pero deberían aplicarse en función del estado de conservación y del uso medio de vehículos, y en eso nuestro barrio deberá ser de los primeros de Segovia”.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.