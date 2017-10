El ala del Naturpellet Segovia Javi Alonso dispara ante la presión de los rivales./NEREA LLORENTE

El Naturpellet Segovia consiguió su primer triunfo en el pabellón Pedro Delgado, segundo consecutivo y de la temporada, ante el Santiago Futsal, mismo rival de los octavos de final de la Copa del Rey que se disputó el pasado miércoles y colista de la Primera División, por el resultado de 4-2. Fue en un partido en el que el equipo de Diego Gacimartín destacó más por saber manejar las diferentes situaciones de juego para amarrar los tres puntos que por su planteamiento creativo.



El primer tiempo estuvo enmarcado por una tónica similar a la de la eliminatoria copera, con un ritmo austero, en el que el conjunto local logró irse al descanso con dos goles de ventaja, de la firma de Borja Blanco a balón parado. En la segunda parte fueron los gallegos los que subieron la exigencia del duelo, sabiendo lo mucho que tenían en juego, e imprimieron una marcha más a sus acciones; ahogando la salida de balón de los segovianos lo que hizo que se cargaran rápido de faltas. Recortó distancias Everton desde el doble penalti y el cuadro blanquirrojo anduvo atento a los fallos del plantel de Santiago Valladares cuando sacaron portero jugador y marcaron en el tramo final Javi Alonso y Borja Blanco, que completó su particular hat-trick. A falta de unos 50 segundos maquilló el resultado Catela.



De esta manera, el Naturpellet logró una victoria que le permiten asentarse con holgura sobre su objetivo -la permanencia- y distanciarse de un rival directo. Tres puntos vitales que sirven de bálsamo tras el último partido de liga disputado en casa y de aliento para coger confianza y encarar los próximos compromisos ligueros.

Se volvieron a enfrentar los dos equipos, cuando no había transcurrido ni 72 horas de intervalo sobre el tablero de la zona baja. El técnico segoviano tomó parte con Carlos Muñoz, Javi Alonso, Álex Fuentes, Buitre y Cidao, bajo palos. Valladares, por su parte, inició con Álex Diz, Catela, Santi, su capitán Hugo Sánchez y el portero Iago Barro. Con estos sistemas, los locales buscaron la referencia de su pívot para alternar con Álex y Alonso en las bandas; y adelantaron la línea de presión a los tres cuartos de campo en los primeros compases. Los gallegos presentaron un esquema similar, lo que dio lugar a un inicio parco de ritmo.



Las primeras rotaciones por el bando blanquirrojo dieron entrada a Borja Blanco, Sergio, Álvaro López y Alvarito, que sujetó la posición de cierre a la hora de defender. Fue en los córners cuando pusieron destino a su carta de bienvenida a modo de disparos lejanos, primero Borja y después Alvarito, gracias a la ejecución de los bloqueos de sus compañeros. Santi, Everton, Isma y Álex Velasco dieron relevo al quinteto inicial por el Santiago. Con la presencia de Antonio, fijó su juego de tres-uno, con buena simiente pero sin canalizar un peligro determinante.



Al paso de los diez minutos, los hombres de Valladares acumularon su quinta falta; lo que condicionó sus acciones defensivas a lo largo del primer tiempo y se vieron obligados a jugar de forma inteligente. Sin embargo, no se amedrantó en ataque y Velasco consiguió sacar un latigazo desde unos quince metros que reprodujo en la escuadra derecha, pero Cidao anduvo atento y desvió a saque de esquina. Seguidamente fue Catela el que dispuso de otra ocasión y, de nuevo, el guardameta del Naturpellet logró noquearla. Respondió el cuadro de Gacimartín gracias a las asociaciones entre Borja y Sergio. El enfrentamiento entró en aguas mansas, con una dinámica constante y falto de mordiente para romper las tablas.



Transcurrieron los minutos y a falta de 1.52, el visitante Santi dio el balón con la mano en el terreno contrario y los colegiados señalaron la sexta falta, que se vio traducida en doble penalti. Salió Víctor López para ocupar los palos y Borja se erigió como encargado del lanzamiento para descorchar el electrónico. Al filo del descanso, Alonso ganó la espalda a su par, Hugo Sánchez, y fue derribado al borde del área; suponiendo la sexta acumulativa y la cartulina amarilla para el capitán del plantel gallego. De nuevo, Borja y López se midieron en su particular duelo y, desde el lugar de la falta, el 3 del conjunto segoviano volvió a ganar la partida. Con el resultado 2-0 se dio paso al túnel de vestuarios.



Se abrió en canal la segunda parte y el Santiago fue a por el encuentro. Con garra salieron los visitantes y los locales con sus componentes más experimentados se vieron un tanto oprimidos. El Santiago salió con una adelantada defensa, una incipiente presión y un vertical ataque. Las armas del cuadro de Valladares llevaron continúas ocasiones al área de Cidao, con disparos lejanos que no sorprendieron al guardameta local. El Naturpellet perdió varios balones en última línea y se vio obligado a hacer faltas, acumulando cuatro en apenas cinco minutos de juego. A la contra encontró algo de oxígeno la plantilla de Segovia, pero los de Valladares tomaron el peso del encuentro. Catela y Sánchez aprovecharon los espacios de promovió Antonio a última instancia.



La acumulación de la quinta falta para los locales llegó en el minuto 30. Se tensó el partido en el minuto cuando en una acción el respetable segoviano pidió mano fuera del área del portero Iago Barro. Los árbitros señalaron otra falta y Alvarito sacó su mejor versión de tiro, aunque finalmente Antonio sacó sobre la línea. Acto seguido el 14 del Naturpellet provocó la sexta, sin necesidad de por medio, a favor de los rivales y llegó el primer doble para el Santiago. Catela se vio las caras con Alberto y el cancerbero segoviano despejó. Segundos después, el conjunto gallego dispuso del segundo doble y, esta vez, Everton batió a Alberto.



Con el 2-1, parecía torcerse el duelo para los de casa, pero Javi Alonso puso en liza su calidad para dar margen a los suyos y abrir de nuevo la brecha con un gol de nota. Respondió el plantel visitante con la inclusión de Álex Diz como portero jugador para salir de cinco y tratar de recortar distancias. Sin embargo, el rédito llegó por el bando contrario gracias a un balón que remachó Borja desde su campo. Lo siguió intentando el Santiago y, cuando apenas quedaban 50 segundos, materializó el definitivo 4-2, obra de Catela.

GOLES: 1-0 (min. 18) Borja Blanco; 2-0 (min. 19) Borja Blanco; 2-1 (min. 33) Everton; 3-1 (min. 34) Javi Alonso; 4-1 (min. 38) Borja Blanco; 4-2

(min. 39) Catela.

