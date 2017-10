Cuestión de respeto

Dani Calleja controla la pelota ante la presión de un contrario. /EL FARO DE VIGO

“El respeto no se pide. El respeto se gana”. La frase no parece atribuible a ningún autor en concreto, pero no por ello deja de constatar un hecho que, en deporte y bastante más en fútbol, resulta imprescindible conocer. La Segoviana es un equipo respetado en la Tercera División, por historia, por trayectoria e incluso por su forma de jugar al fútbol, pero es prácticamente un completo desconocido en la Segunda División B, donde tiene que labrarse un nombre. Y ya se sabe que, en el mundo del fútbol, resulta razonablemente sencillo pitar a un equipo recién ascendido, y más fuera de su casa, y más cuando quien lo hace es uno de los árbitros ‘ de cámara’ de los equipos gallegos, el asturiano Valdés Díaz, que solo ha dirigido partidos en Galicia durante la presente campaña en la Segunda B, y que se quedó de lo más a gusto en el campo de O Vao al expulsar a tres jugadores de la Segoviana en un partido que no tuvo una mala patada.

No extraña por ello el enfado en la afición gimnástica, ‘mosqueada’ ya desde la semana pasada por una actuación arbitral difícil de entender, y presa de la indignación cuando acabó el partido en el campo del Coruxo, por más que la Segoviana hubiera logrado sumar un punto, y con él su quinta jornada sin conocer la derrota.

Llegaba la Segoviana a O Vao dispuesta a lograr la segunda victoria lejos de su terreno de juego, y por ello planteó un partido sin complejos, buscando el área defendida por Alberto García, pero sin arriesgar en defensa. Abraham reforzó el centro del campo con una línea de cuatro con el objetivo frenar la línea de creación del conjunto vigués. De hecho, Alberto y Fernán adelantaban sus marcas cuando el Coruxo quería salir con el balón, presionando para que no se encontraran cómodos y arriesgaran con sus pases.

Fue el conjunto local el que trató de llevar el peso del encuentro, moviendo el balón en el centro del campo, aunque sin llegar con demasiado peligro al área de Pablo. La primera llegada de la Segoviana no tardó en llegar, cuando Asier logró disparar dentro del área, a los cuatro minutos de juego, pero su balón salió muy alto. Poco a poco el Coruxo fue de menos a más pasando, mediado el período, a dominar el partido y llegar con peligro, sobre todo por una banda derecha en la que Álex Alonso tenía que emplearse a fondo para intentar taponar las entradas por su banda, tanto de Higón como de Quique Cubas.

Pablo comenzó a cobrar protagonismo en la Segoviana cuando, a los veintitrés minutos, logró despejar un disparo muy potente de Fernando desde la frontal, en la ocasión más destacada de los vigueses tras una nueva acción por la banda derecha del ataque local.

El ‘factor asturiano’ El equipo azulgrana juntó líneas buscando robar un balón para salir con velocidad a la contra, pero le faltaba esa pizca de decisión para sacar rendimiento de las pocas oportunidades que se le presentaban. Pero, a la media hora de juego, un robo en el centro del campo permitió salir a la contra, llegando el balón hasta Dani Arribas, que aprovechando el metro de ventaja que le concedió su defensor, se fue desde la banda hacia el centro, conectando su ya habitual remate desde el pico del área grande que se coló en el primer palo ante un Alberto Domínguez que no fue capaz de controlar el bote.

El conjunto entrenado por Rafa Sáez no cambió el sistema de juego a pesar del gol en contra, mientras que la Segoviana se mantenía firme en defensa, aunque a diez minutos para el descanso, los vigueses dispusieron de una gran ocasión tras un saque de esquina tras el que Mario falló en el segundo palo.

No cambió el cuadro segoviano su sistema de juego tras el paso por el vestuario, mientras que el Coruxo dio un paso al frente con un cambio, en el que Pablo García se quedó en el banquillo y entraba en su lugar Pibe, que se pegó a la banda retrasando Juampa su posición al lateral. Como no podía ser de otra manera, los vigueses tomaron las riendas del encuentro y presionaron la salida de balón para recuperar el balón y crear ocasiones de peligro ante una Segoviana que se pertrechó en defensa previendo la salida en tromba de su oponente, y frenándole antes de que pudiera llegar al marco de Pablo con peligro.

Coleccionando amarillas Pero el ‘factor asturiano’ apareció sobre el campo, y con él comenzaron a acumularse los problemas para los azulgranas. En el minuto 55, una acción en tres cuartos del ataque local fue frenada por Manu, que no cometió ni falta sobre el atacante del Coruxo. Sin embargo, el colegiado vio otra cosa muy distinta, y mostró al azulgrana la segunda tarjeta amarilla, ante la sorpresa de muchos, y el regocijo de la parroquia local, que se veía en disposición de poder asaltar el partido.

Como no podía ser de otra forma, el Coruxo tomó las riendas del encuentro llegando con peligro por las bandas, aunque los errores en el remate, la buena disposición de la zaga gimnástica, y Pablo en última medida, frenaban a los gallegos. La Segoviana se acostumbró a la inferioridad, y a media hora para la conclusión, Dani Arribas se quedó solo ante Alberto Domínguez, pero el delantero segoviano disparó sin confianza, deteniendo el balón el guardameta.

Poco más tarde, fue Leira quien probló al meta local con su lanzamiento, que fue desviado a córner. La tuvo posteriormente el Coruxo cuando Mario, casi en el área pequeña, y sin marca, remató de cabeza fuera.

El partido era de ida y vuelta, ya que el Coruxo asumía riesgos para, como mínimo, lograr el empate, y la Segoviana, a pesar de la inferioridad, salía a contra disponiendo de alguna ocasión para ampliar la ventaja. Pero tanto fue el cántaro a la fuente, que a once minutos para la conclusión, Rafa Mella subió una vez más por la banda, y le puso un buen centro a Higón para que éste rematara de cabeza al fondo de las mallas.

La Segoviana tenía diez minutos para defender el empate con uno menos, pero el ‘factor asturiano’ volvió a aparecer para expulsar a Borja Plaza por ‘desplazar el balón’ tal y como señala el acta, así que hubo que remar con nueve. Pablo se lució en un remate dentro del área, y la Segoviana siguió viendo amarillas y rojas a discreción, hasta terminar con Fernán también expulsado. Afortunadamente para los azulgranas, el rival ya no tuvo más fuerzas, el colegiado ya no pudo hacerle más daño, y el 1-1 terminó siendo el premio.

