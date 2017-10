El chollo del parking

Interior del aparcamiento subterráneo situado en la avenida de Padre Claret, en las inmediaciones del Acueducto. / KAMARERO

Lo anunciaba el portavoz socialista, Alfonso Reguera, el pasado martes en rueda de prensa: “este va a ser el pleno de los parking”, y en cierto modo así fue. La sesión que celebró la corporación sirvió para validar el acuerdo con la concesionaria del aparcamiento subterráneo de Padre Claret, que había solicitado el reequilibrio económico de la explotación del negocio, y por otro lado para aprobar una modificación presupuestaria necesaria para pagar la indemnización a la empresa del aparcamiento de José Zorrilla; ambas cuestiones con una valoración económica conjunta de 6,5 millones de euros, aunque en el primer caso el Gobierno municipal socialista ha negociado una serie de contraprestaciones para evitar así una transferencia millonaria que haría mucho daño a las arcas municipales.

El equipo de Gobierno contó solo con los votos de su grupo, el Socialista, pero la abstención de Ciudadanos facilitó la aprobación del punto del parking de Padre Claret. En cuanto al de José Zorrilla, la oposición justificó su abstención en evitar males mayores, principalmente que la adjudicataria, Collosa, acuda a los tribunales, aunque parece poco probable que se conforme con la cantidad fijada para liquidar el contrato e indemnizarla.

Raquel Fernández, portavoz del PP, reconoció a Reguera que el acuerdo con Isolux Corsan, concesionaria del parking de Padre Claret, para no pagar directamente 3,6 millones de euros “les soluciona a corto plazo un importante ‘marrón’, hasta 2021” pero cuestionó las “lagunas” del pliego de este contrato de servicios. Indicó además que, si bien uno de los requisitos para que la empresa pueda solicitar el reequilibrio económico es la no adopción de medidas para restringir el tráfico en el recinto amurallado por parte del Ayuntamiento, sí se han ido adoptando algunas, como la implantación de la zona verde de la ORA y la ubicación de cámaras para controlar el acceso a la Plaza Mayor, algo que sin embargo no se ha incluido en el informe técnico, según dijo. En definitiva, Fernández aseguró que este acuerdo “es un chollo para la concesionaria”.

Desde Ciudadanos, Mª José García Orejana instó a evitar que en los próximos años la concesionaria pueda volver a solicitar el reequilibrio económico y exigió un compromiso para no volver a caer en los mismos errores. Cosme Aranguren, portavoz de Centrados en Segovia, recalcó que el Ayuntamiento no ha cumplido con una cláusula, la de restringir el tráfico en el recinto amurallado, “que pusieron ustedes mismos, porque este contrato es suyo, no van a poder echar mano a la herencia recibida”, dijo. En una línea parecida se pronunció el concejal de IU, Ángel Galindo, que reiteró el llamamiento a olvidar definitivamente el proyecto del parking del Salón o de los Tilos, no ya solo por razones de protección del paisaje y del patrimonio histórico, sino por las económicas, por el alto coste que están suponiendo las concesiones de aparcamientos.

Por su parte Reguera también habló de “chollo” pero para referirse a las condiciones de la normativa de contratos de concesiones de servicios: “es un chollo para los contratistas porque las corporaciones tienen que garantizar su rentabilidad, el riesgo y ventura desaparece”, sostuvo, además de recordar que hasta tres auditorías externas dan la razón a la empresa concesionaria en su derecho al reequilibrio económico.

En el caso del parking de José Zorrilla, el portavoz socialista pagó con su misma moneda al PP. El pliego de este contrato se aprobó en la etapa del alcalde centrista José Antonio López Arranz, con apoyo del Partido Popular, y el rendimiento garantizado no es del 7% como en Padre Claret sino superior al 11%, dijo, además de señalar que se hizo esta infraestructura cuando no era necesaria “porque no había demanda en la zona”.

Desde la oposición le recordaron que en más de una década de gobierno socialista no hicieron nada, por ejemplo, para impedir aparcar en el solar del antiguo regimiento, dando pie a que la concesionaria exigiera el reequilibrio económico y, al no obtenerlo, ganarlo en los tribunales.

García Orejana llegó a decir que es bueno que socialistas y populares “reconozcan que han cometido errores graves” aunque se mostró partidaria de pasar página y hasta alabó los pasos dados por el equipo de Gobierno en la tramitación del expediente del aparcamiento de José Zorrilla.

