El pívot del Naturpellet Segovia ejecuta un pase durante el partido de Copa del Rey frente al Santiago Futsal./ NEREA LLORENTE

Naturpellet Segovia y Santiago Futsal reeditarán en la tarde de hoy (18.30 horas, pabellón Pedro Delgado) el encuentro de Copa del Rey que ambos conjuntos disputaron en el mismo escenario hace cuatro días, y en el que la victoria cayó del lado segoviano por el marcador de 5-2 tras un partido en el que la intensidad no fue la que a buen seguro se verá hoy sobre la cancha de la Catedral del fútbol sala.



Y es que tanto segovianos como santiagueses decidieron (con buen criterio) primar el partido de Liga en el que hay tres importantes puntos en juego, que el de la Copa del Rey, que aún se encontraba en los octavos de final. Así, no fue de extrañar que tanto Diego Gacimartín como Santi Valladares optaran el miércoles por no exprimir a sus jugadores en busca de una victoria que hoy sí tratarán con ahínco de alcanzar. En el bando del Naturpellet, porque sumar esos tres puntos supondrían poner muchos de por medio con respecto al descenso; en el de Santiago, porque ganar en Segovia significaría volver a meter a su rival en el ‘lío’ de la permanencia. Y ya se sabe que, cuantos más candidatos haya para ocupar esos dos puestos de descenso, más posibilidades tienen los equipos menos fuertes de conseguir mantenerse en la categoría.

En condiciones Diego Gacimartín señalaba en la previa del encuentro la casi segura ausencia de Edu en la convocatoria, ya que el segoviano sigue sin poder recuperarse de sus molestias en el aductor. El resto del plantel, salvo lesión de última hora en contrario, podrá estar a disposición del técnico, si bien tanto Alvarito como Álvaro López arrastran algunas molestias, que en principio no les impedirán entrar en las rotaciones. El Naturpellet, con dos victorias consecutivas en cuatro días, una en liga y otra en copa, atraviesa su mejor momento de la temporada y pretende prolongarlo a costa de hundir a un oponente que aún no conoce la victoria en la temporada regular.

El Jaén Paraíso Interior será el rival en los cuartos de final de la Copa del Rey

La Ciudad del Fútbol de Las Rozas acogió en la jornada de ayer el sorteo de emparejamientos de los cuartos de final de la Copa del Rey de fútbol sala, en la que continúa adelante el Naturpellet, después de eliminar al Santiago Futsal en el Pedro Delgado el pasado miércoles.



En el sorteo de la Copa quedaron definidos los siguientes emparejamientos:

- Rivas Futsal – FC Barcelona Lassa.

- Jaén Paraíso Interior – Naturpellet Segovia.

- Movistar Inter – C.A. Osasuna Magna.

- Ríos Renovables Zaragoza – Plásticos Romero Cartagena.



De esta manera, el Naturpellet deberá viajar hasta el pabellón La Salobreja de Jaén para medirse al Jaén Paraíso Interior en una eliminatoria a partido único que se celebrará el día 13 o 14 de noviembre. El resultado del sorteo ha sido acogido con resignación en el club, que solo aspiraba a jugar la eliminatoria en casa. No podrá ser.

