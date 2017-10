Un viaje para ganar

Dani Arribas, que ha entrado en la convocatoria para el encuentro frente al Coruxo, persigue un balón en carrera con un jugador del Rácing Ferrol. / KAMARERO

La Gimnástica Segoviana disputará, a partir de las seis de la tarde de hoy, uno de esos partidos que pueden marcar una temporada, el que disputará en el campo do Vao frente al Coruxo de Vigo, conjunto que como el azulgrana tiene como objetivo mantenerse en la Segunda División B, algo que ha ido consiguiendo con relativa solvencia en campañas anteriores.



Como quiera que el desplazamiento hasta la ciudad gallega es uno de los más largos de la temporada, a las dos y media de la jornada de ayer partió la expedición azulgrana hasta Galicia, donde tocó hacer noche. Tres ausencias destacan sobre el resto, puesto que tanto a Alex como Alfonso Berrocal aún les queda tiempo para entrar en una convocatoria. Facundo todavía no está en condiciones de ayudar al equipo, puesto que recayó de su lesión y le toca trabajar a un ritmo menor para evitar más problemas, y tanto Rubén como Ayrton tampoco pueden viajar, aunque ellos más por asuntos laborales que por problemas físicos.



La del ‘todocampista’ y la del delantero son dos ausencias significativas para el cuerpo técnico, puesto que Rubén estaba cumpliendo más que satisfactoriamente en el lateral, y Ayrton es un jugador de la plena confianza de Abraham, aunque no está pasando por un buen momento de cara al gol. Ya le hubiera gustado al entrenador gimnástico el poder hacer los descartes por motivos técnicos y no laborales, pero las circunstancias de la Segoviana son las que son, lo que da aún más valor al hecho de que el conjunto gimnástico esté a tan solo dos puntos de la permanencia.

Un once distinto De esta manera, el once inicial que formará la Segoviana en el campo Do Vao no podrá ser el mismo que se alineó hace seis días ante el Rayo Majadahonda, al menos en lo que al lateral izquierdo se refiere, donde Álex Alonso apunta a la titularidad. Pablo, un gol encajado en los últimos cuatro partidos, se ha vuelto intocable bajo los palos, con Christian esperando la oportunidad de debutar en la Segunda División B, y dejando de paso su sitio a Álvaro Velasco en la portería del Unami de Regional, ya que el equipo de Barto juega también en la jornada de hoy.



En la línea defensiva, la velocidad de los atacantes del Coruxo en las transiciones es uno de los elementos que más preocupan al cuerpo técnico gimnástico, por lo que la aparición en el once de Borja, Javi Marcos y Anel, junto con Manu en el pivote defensivo, parece asegurada. Pero es a partir del centro del campo hacia delante cuando comienzan a surgir las dudas, pero no solo por la capacidad del contrario, sino también porque no se puede olvidar que la presente será una semana de tres partidos, con otro encuentro vital el próximo miércoles en La Albuera frente a la Ponferradina, y otro desplazamiento a Galicia para el siguiente fin de semana para medirse a un Deportivo Fabril al que le ha alcanzado la crisis del equipo de Primera División, cambiando de técnico cuando el filial se encuentra liderando la tabla.



Teniendo en cuenta todos estos factores, entra dentro de lo posible que Dani Arribas entre en el equipo para poner mucho trabajo en la zona del ataque, y Domingo pueda ser de la partida para armar más cemento en el centro del campo, y favorecer sus llegadas desde la segunda línea. La presencia tanto de Fernán como de Dani Calleja se antoja importante para que el equipo tenga mordiente ofensiva. porque no hay duda de que la Segoviana tiene solvencia defensiva, y fútbol suficiente como para mantenerse en la categoría, pero lo que no tiene es gol.

Valdés Díaz, un árbitro ‘cercano’ El colegiado asturiano Diego Valdés Díaz será el encargado de dirigir el encuentro, que será el cuarto de la temporada para un árbitro que es uno de los habituales en los partidos que se disputan en Galicia, ya que en las cuatro designaciones que ha recibido a lo largo de la temporada, incluyendo este Coruxo - Segoviana, todas ellas han sido para dirigir encuentros en la comunidad vecina de Asturias. Valdés Díaz ha mostrado 19 cartulinas amarillas en los tres partidos que ha arbitrado esta temporada.

Lista de convocados Los convocados por el cuerpo técnico de la Gimnástica Segoviana para viajar hasta Vigo, en un desplazamiento que comenzó a las 14.30 horas de la tarde de ayer, es la siguiente:

- Porteros: Pablo y Christian.

- Defensas: Borja Plaza, Javi Marcos, Anel, Chema, Álex Alonso.

- Centrocampistas: Manu, Calleja, Fernán, Guille Duque, Domingo, Fernán, Alberto Leira.

- Delanteros: Kike, Asier Arranz, Dani Arribas, Ivi.

Los descartados, ya sean por motivos físicos o profesionales, han sido Facundo, Rubén, Ayrton, Alfonso Berrocal y Alex.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.