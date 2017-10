El turismo rural reclama medidas para consolidar su futuro en Segovia

El turismo rural, ¿un sector con futuro?. Con este interrogante, la Asociación de Turismo Rural y Activo en Segovia (ATURACSE) quiso ofrecer ayer su opinión sobre las claves para el desarrollo de un sector que agrupa en la provincia a un total de 650 alojamientos turísticos repartidos en toda la provincia que disponen de 5.500 plazas y que confían en que la enorme potencialidad de la provincia en materia gastronómica, medioambiental y patrimonial pueda ser aprovechada para dinamizar un sector cuyo desarrollo puede contribuir decisivamente a evitar el real y temido despoblamiento en el medio rural.

El presidente de ATURACSE, Domingo Asenjo, señaló que Segovia dispone de todos los elementos para convertir el turismo rural en un importante vivero de empleo y riqueza para la provincia, pero se ve lastrado por importantes deficiencias que impiden su despegue definitivo. Tres son, en opinión de Asenjo, las principales dificultades que afronta el sector, que son las deficiencias en las redes digitales de telefonía móvil, televisión e internet, la cada vez más preocupante contaminación por purines procedentes de las explotaciones de porcino en la provincia y el control sobre los alojamientos turísticos irregulares en la provincia.

Sobre el primer aspecto, aseguró que en gran parte de la provincia, la cobertura de las redes digitales se encuentra “muy al límite” de las necesidades de los ciudadanos, lo que dificulta no sólo la prestación del servicio a los clientes de los alojamientos rurales, sino también las necesarias comunicaciones a nivel tanto local como global.

Más preocupante se antoja, en opinión de los responsables del turismo rural, los graves inconvenientes que causan los residuos ganaderos del sector porcino, en cantidades que “no se tratan de la manera adecuada y que no sólo afectan al turismo, sino que causan importantes problemas medioambientales al contaminar el agua, el suelo y el aire”. Sobre este asunto, Asenjo pidió al Gobierno regional una normativa para el control la gestión y el tratamiento de estos residuos a través de iniciativas como la cogeneración, y extendió la petición de medidas a los ayuntamientos en cuyos términos municipales se sitúen las explotaciones ganaderas, para que creen ordenanzas propias de gestión de los purines.

En cuanto al control de los alojamientos rurales, el presidente de ATURACSE criticó la proliferación de establecimientos ajenos a la actual normativa reguladora de la Junta, y pidió al Gobierno regional el control a través de los portales de internet dedicados a esta especialidad, prohibiendo su publicidad a aquellos que no cumplan con los requisitos acordados. Asenjo indicó que esta medida ya se ha aplicado con éxito en regiones como Cataluña, y aseguró que su aplicación podría acabar con el 90 por ciento de los alojamientos ilegales en la provincia.

En el plano institucional, ATURACSE considera necesario que el turismo rural pueda hacer oir su voz en los órganos políticos que gestionan el turismo en la provincia. Así, Domingo Asenjo aseguró que desde que la Diputación Provincial modificó el organigrama de gestión del turismo en la provincia centralizándola a través de Prodestur “llevamos dos años sin relaciones con la Diputación, porque iniciamos un diálogo en el que echaron balones fuera al asegurar que muchas de nuestras sugerencias no son de su competencia”. Recordó que el Consejo Provincial de Turismo –órgano creado en la anterior legislatura- “tenía 17 organizaciones representantes de los distintos sectores relacionados con el turismo, y aunque no funcionó bien, estaba ahí; y después no se ha hecho nada para tener conocimiento de las inquietudes del sector”.

Asenjo aseguró que el turismo rural en Segovia “reúne todas las características para ser una referencia nacional si se toman las medidas que mejoren las carencias y las incomodidades que tenemos, con las que no sólo ganaría el turismo rural, sino el común de la ciudadanía”.

