Coruxo, primer vértice de una exigente semana

Facundo despeja un balón. / KAMARERO

La Gimnástica Segoviana disputa tres partidos de liga en apenas una semana y dos de estos encuentros serán en dominios gallegos. El primer desplazamiento le hará este viernes para jugar el sábado en tierras viguesas frente al Coruxo en el campo de O Vao a partir de las 18.00 horas. El calendario semanal lo completan el duelo del próximo miércoles en La Albuera contra la SD Ponferradina, que viene de ganar al Villareal en Copa del Rey (1-0), y la visita al actual líder del Grupo I de la Segunda B, el Deportivo Fabril.



A pesar de la exigente programación del equipo, el técnico Abraham García se mostró realista -en rueda de prensa- con la sitación: “Nos subimos al autobús dos veces en una semana, pero los viajes largos nos han tocado de una forma esparcida”. La plantilla azulgrana se encuentra inmersa en una buena dinámica y su intención es seguir prolongando los buenos resultados para tratar de salir de la zona comprometida de la tabla.



“Llevamos cuatro partidos haciéndolo bien y solo hemos encajado un gol en uno de ellos. No es fácil en esta categoría estar cuatro partidos sin perder. Ya tenemos un buena carta de presentación y quiero que los jugadores sigan con las buenas sensaciones que están dejando. Ahora bien, lo que marca estar en una posición o en otra son los puntos y ganar es el mejor de los premios. Con el paso de las primeras jornadas, queremos dejar de ser un invitado y pasar a ser el protagonista”, reconoció García; y subrayó: “No tenemos complejos para con nadie”.



En cuanto el rival de esta jornada, dirigido por Rafa Sáez, valoró: “Es un equipo que se colocó en Segunda B después de hacer mucha de su historia en Tercera y ha sabido asentarse. Llevan unos años salvando la categoría con cierta sobriedad. Hacen de su campo un fortín y para ellos es como su estado de confort. Es un conjunto que sabe correr muy bien y transita rápido las contras”; y aseguró: “Nos va a poner las cosas muy difíciles”.



Para la ocasión, el entrenador de la Gimnástica cuenta con prácticamente todos sus jugadores, salvo el guardameta Facundo, que recayó de su lesión; además de Alfonso Berrocal y Álex, que avanzan en sus respectivas sesiones. “Berrocal empezará pronto a trabajar con el grupo y Álex ya ha comenzado a correr”, apuntó.

FACUNDO SIGUE SIENDO BAJA El propio Facundo atendió a los medios para explicar su situación: “La semana pasada ya estaba cerca de estar recuperado y me exigí un poco más de lo que debía y me dio un pinchazo con el que doy un paso hacia atrás en mi recuperación. Sobre todo quiero volver bien y sumarme al grupo al 100%. Me cuesta no ponerme fecha”.

