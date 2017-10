El investigador segoviano Javier Lázaro Tapia relató a través de las páginas de El Adelantado en 2015 un paseo por la cañada de los bisontes del Parque Nacional de Bialowieza, y ahora comparte con sus paisanos lo que ha descubierto mirando a las musarañas. El joven científico, con su equipo del prestigioso Instituto Max Planck de Ornitología, acaba de publicar en Current Biology un sorprendente estudio en el que prueba que los cráneos y cerebros de las musarañas de dientes rojos se encogen en anticipación al invierno, hasta en un 20 por ciento, y cuando se acerca la primavera, sus cabezas vuelven a crecer para acercarse a su tamaño anterior.

“Encontramos que cada musaraña experimenta una disminución dramática en el tamaño de la caja craneal de verano a invierno”, resalta el investigador Javier Lázaro que estos días está presente en números medios de comunicación nacionales e internacionales dando cuenta de este fenómeno sorprendente. “Entonces, en primavera, la caja craneal vuelve a crecer, llegando casi al tamaño original en el segundo verano”, agrega este experto, que reconoce que, por el momento, se sabe “muy poco sobre las causas”, según recoge Europa Press.

Según el estudio, la reducción de tamaño afecta no sólo al cráneo, sino también al cuerpo entero de las musarañas: en invierno, varios órganos principales pierden masa, la columna se acorta e, incluso, la masa cerebral disminuye en un 20 o 30 por ciento.

Estudios anteriores habían sugerido que las cabezas de estas musarañas podrían reducirse estacionalmente. A nivel poblacional, la altura de la caja craneal de las musarañas disminuyó en un 20 por ciento y luego aumentó nuevamente en un 15 por ciento. Incluso, hay un nombre para este hecho basado en la primera persona que informó de esta observación general: el fenómeno Dehnel. Pero el nuevo estudio documentó completamente la reducción de las cabezas de las musarañas al seguir a animales individuales a lo largo de las estaciones.

Los investigadores utilizaron trampas vivas para capturar musarañas desde el verano de 2014 hasta el otoño de 2015. Cuando una musaraña fue capturada, los investigadores la anestesiaron antes de realizar una radiografía del cráneo e implantarle un microchip debajo de la piel para identificarla posteriormente.

Las mediciones realizadas con los rayos X confirmaron que las cabezas de las musarañas se encogieron en el transcurso de la temporada. Se capturaron 12 musarañas en las tres etapas y todas mostraron el mismo patrón: un tamaño máximo de cabeza en verano, un declive de invierno y un nuevo crecimiento en primavera.

La relevancia del estudio de Lázaro y su equipo ha sido reconocida por las secciones científicas de medios internacionales como The Guardian o The New York Times (ediciones digitales del 23 de octubre). El joven investigador, que fue alumno del instituto ‘Andrés Laguna’ y está vinculado a Tabanera del Monte, ha dado cuenta de las aportaciones de su equipo en un reportaje de Discovery Channel.

Los investigadores planean ahora analizar más a fondo el cambio estructural en el cerebro a medida que las cabezas de las musarañas se encogen. También tienen curiosidad por saber cómo este proceso afecta a las habilidades cognitivas de los animales.

