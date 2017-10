Convocada una concentración contra la planta de residuos de Aldeanueva

Concentración de opositores al proyecto en el Azoguejo. / Kamarero

La plataforma ‘Voltoya sin mierda’ y la asociación ambientalista Terractua han convocado, el próximo domingo, 29 de octubre, a las 12,00 horas, una concentración en la Plaza del Caño de Nava de la Asunción, con objeto de mostrar su total oposición al proyecto de construcción de una planta de residuos en Aldeanueva del Codonal.

Según denuncian ambos colectivos en un comunicado, la pasada semana “se han iniciado las obras de perimetración y replanteo de la la planta de residuos del río Voltoya”, una noticia que los vecinos de la comarca han seguido “con enorme preocupación y estupor por las irregularidades de este procedimiento”, dado que hay una orden de paralización de obra y aún está pendiente la resolución del contencioso presentado por Ecologistas en Acción contra los permisos iniciales.

“A pesar de las 4.000 firmas contrarias a su ejecución, se inicia el despropósito”, indican los dos colectivos en su nota de prensa. Ahondando en este asunto, insisten en el “riesgo que para la salud pública y el medio ambiente supone este proyecto”. “Por mucho que se nos digan que los recipientes de compostaje van a ser herméticos, que el río Voltoya o el arroyo Cercos no llegará a inundar la finca... no podemos estar seguros de que una fuerte crecida pueda inundarla, y tampoco de que un corrimiento de tierras rompa esos recipientes de basura”, manifiestan.

En ese sentido, recuerdan que el pasado mes de julio se produjeron en la provincia una serie de tormentas, acompañadas de granizo, “como nunca se habían visto”.

“¿Qué ocurría —se preguntan— si se forma una grieta y no es detectada a tiempo? ¿dónde irían los materiales pesados como el mercurio, altamente tóxico?”. A su entender, la respuesta es sencilla. “Al Voltoya y, por ende, al Eresma, y de ahí al consumo humano”. La plataforma ‘Voltoya sin mierda’ y Terractua pronostican que, si se produjera esa situación, “el pueblo quedaría herido de muerte, y algunos pueblos vecinos también”.

Desde que se tuvo conocimiento del proyecto de la planta de residuos en Aldeanueva, numerosos vecinos del pueblo —y de otros de la comarca— han mostrado su oposición al mismo, organizando diversas movilizaciones, entre las que tuvo especial repercusión mediática la celebrada a inicios del pasado mes de abril a los pies del Acueducto. A la vista de que el proyecto continúa dando pasos, el vecindario pretende reanudar las movilizaciones hasta conseguir tumbar una iniciativa considerada “perjudicial” para la comarca.

