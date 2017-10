UPyD está “decepcionado por el uso partidista” de la Semana de la Democracia Local

El grupo municipal UPyD - Centrados en Segovia critica “el uso partidista que se ha hecho de la celebración de la Semana Europea de la Democracia Local y, por tanto, de los recursos institucionales” y lamenta que haya sido precisamente en esta efeméride “cuando el Grupo Socialista, en un ejercicio poco democrático, ha puesto el foco en sus siglas y no en la pluralidad ideológica de la corporación municipal”. Recuerda la formación, en un comunicado, que esta celebración obedece a un acuerdo plenario aprobado a propuesta del grupo magenta.

Centrados pone como ejemplo de partidismo el listado de invitados a la mesa redonda, acto central de la celebración. “Fue un acto presentado por el PSOE (Clara Luquero), moderado por el PSOE (José Bayón) y con una invitada estrella del PSOE (la eurodiputada Iratxe García), aunque al final excusó su ausencia. Del resto de fuerzas políticas con representación institucional, ninguna fue invitada a participar a través de un representante en el debate. No hubo pluralidad ideológica en un acto programado para ser más político que institucional”, afirma el portavoz, Cosme Aranguren.

“Se ha perdido una oportunidad —continúa el concejal—, pero desde Centrados en Segovia no perdemos la esperanza de apostar por una verdadera fiesta de la Democracia Municipal, en la que los ciudadanos tengan la oportunidad de conocer y participar de su institución más próxima y de su actividad, sin sesgos políticos”.

Entrando en el desarrollo de las actividades organizadas con motivo de esta Semana Europea, desde Centrados en Segovia echan en falta que, durante las visitas a la Casa Consistorial, no se haya puesto tanto el foco en explicar más en profundidad los procesos participativos, muchos de ellos completamente desconocidos para la ciudadanía.

