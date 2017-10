Los patronos los son a título personal, según el informe emitido por la Junta

Andrés Torquemada, en el último pleno, escuchando una intervención de la alcaldesa, Clara Luquero. / KAMARERO

Andrés Torquemada, concejal de Servicios Sociales y Participación Ciudadana, y su función como patrono de la Fundación Caja Segovia volverán a protagonizar parte del pleno ordinario del mes de octubre y lo hará por partida doble, dentro del orden del día y en las mociones, por parte de UPyD.

La polémica comenzó hace meses, cuando Bankia y la Fundación alcanzaron un acuerdo por el que cancelaba la hipoteca del Torreón de Lozoya y otros inmuebles en una reunión a la que Andrés Torquemada no asistió “por asuntos personales”. Para algunos grupos de la oposición, esta respuesta no era satisfactoria, puesto que entienden que Torquemada, al ser el patrono propuesto por el Ayuntamiento, está en dicho organismo representando al propio Ayuntamiento de Segovia.

Sin embargo, desde el equipo de Gobierno, tanto el afectado como sus compañeros, han defendido siempre que es patrono a título personal y sólo él responde de sus acciones dentro del Patronato, es decir, que no representa al Consistorio en ningún caso. Y el informe emitido por el jefe de Servicios de Fundaciones y Asociaciones de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León —que será presentado en el pleno de mañana— da la razón los socialistas.

Según explica Alfonso Reguera, portavoz del equipo de Gobierno, “el Ayuntamiento nombra, como cualquier entidad, a un patrono, pero en el momento en el que se incorpora a un Consejo de Administración, a una Fundación, a un Consorcio… a cualquier tipo de organismo, está allí a título personal, defendiendo los intereses de quién le ha nombrado, es decir, los patronos de la Fundación Caja Segovia están defendiendo los intereses de la Fundación; cuando estás en un Consejo Escolar, estás defendiendo los intereses de los alumnos y del colegio, etcétera”.

Asimismo, añade Reguera que “un Consejo o un Patronato no funcionan como un órgano fiscalizador del propio Consejo o Patronato, habrá una auditoría o lo que sea, pero cuando tú pasas a formar parte de entes de estas categorías, pasas a ser parte del ente, pero no estás allí defendiendo los intereses del Ayuntamiento, sino los del ente en el que estás. Esto no es exclusivo de la Fundación Caja Segovia, sino que pasa exactamente igual en todos. No es una representación política”.

“Las auditorías o el control de la gestión no la pueden hacer los mismos miembros del consejo, tiene que haber un tercero. Y con este informe, nosotros damos este tema por zanjado”, concluye.

