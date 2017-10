Palomo exige “voluntad política” para evitar el tráfico pesado por San Rafael

Doce años después de que el Ayuntamiento de El Espinar aprobara una moción para instar al Ministerio de Fomento a que comenzaran los trámites para el desvío del tráfico pesado por la Nacional VI a su paso por San Rafael; la situación, lejos de mejorar, ha empeorado considerablemente. Un total de 12.000 vehículos diarios, de los que 1.500 son camiones y tráfico pesado llenan la travesía de San Rafael generando no pocos inconvenientes, así como un indudable problema de seguridad vial que el pasado mes de septiembre se cobró una víctima mortal.

Los vecinos de El Espinar consideran que el vaso de la paciencia ha llegado al colmo y los grupos políticos representados en el Ayuntamiento aprobaron el 21 de septiembre una moción en el que instan al Ministerio de Fomento a llevar a cabo el desvío del tráfico pesado por la travesía de San Rafael en un plazo inferior a tres meses. Treinta días después de la aprobación de la moción, la alcaldesa Alicia Palomo lamentó la falta de respuesta de los responsables ministeriales a esta demanda y reiteró ayer en conferencia de prensa la necesidad de llevar a cabo esta medida y complementarla con la construcción de la tan ansiada variante, para lo que pidió "voluntad política y prioridad presupuestaria" al Gobierno.

Palomo aseguró que después de un mes "no tenemos hechos concluyentes que nos indiquen que la solución está cerca", y señaló que en la reunión que mantuvieron ayer representantes de la Consejería de Fomento de la Junta con el Ministerio de Fomento "se siguen valorando números pero no hay datos concluyentes ni documentos oficiales sobre algún tipo de solución". Del mismo modo, indicó que aún no han recibido respuesta sobre la petición realizada por el Ayuntamiento al Secretario de Estado para llevar a cabo una reunión monográfica sobre este asunto.

Palomo aseguró que las propuestas y porcentajes sobre las posibles bonificaciones a aplicar al transporte pesado por el uso de vías alternativas a la travesía "no pueden distraer de la urgente solución que en este momento es una, clara y concisa y pasa por el desvío obligatorio e inminente del tráfico pesado por San Rafael", sin olvidar la necesidad de que "a corto plazo" se lleven a cabo las obras que permitan crear una variante que ponga fin a este problema de forma permanente".

La alcaldesa aseguró que si el plazo marcado por el Ayuntamiento se agota sin que haya una solución concreta "habrá una respuesta ciudadana sin precedentes" en el pueblo; porque "el hartazgo de los vecinos es importante, y estaremos al frente de esa respuesta social".

