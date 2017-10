Cáritas reclama ‘discriminación positiva’ para impulsar el medio rural

La crisis del medio rural, motivada por el cambio de modelo productivo que atrae a los jóvenes a las grandes áreas urbanas en busca de oportunidades de empleo, ha generado un gran problema de despoblación en las hasta hace poco tiempo importantes núcleos de población residentes en zonas agrarias o ganaderas. Desde la Iglesia se ha querido también buscar solución a una situación que lastra el desarrollo rural y a través de Cáritas como brazo armado de la acción social, se apuntan soluciones con las que paliar la sangría poblacional que sufren los núcleos periféricos de las grandes ciudades.

Para reflexionar sobre este asunto y aportar luz hacia las posibles soluciones, Cáritas Castilla y León ha elegido Segovia para celebrar la decimoséptima edición de las Jornadas de Reflexión, en la que cerca de 200 responsables de la organización procedentes de las once diócesis de la región se dieron cita en la Casa de Espiritualidad para poner en común iniciativas e ideas capaces de dar respuesta a este problema.

El denominador común de todas las ponencias e intervenciones de las jornadas, clausuradas ayer por la directora de Cáritas Segovia Rosario Díez y la vicepresidenta de Cáritas Castilla y León Beatriz Gallego, fue la necesidad de establecer iniciativas y programas que hagan posible la “discriminación positiva” hacia el medio rural y que permitan recuperar el volumen de población necesario para garantizar su supervivencia.

Raúl Flores, responsable del equipo de Estuidios de Cáritas Española lamenta que hasta la fecha, todas las medidas que se han adoptado sobre el particular “se han diseñado desde el medio urbano, olvidando las especificidades del medio rural, ubicado siempre en zonas alejadas de los recursos, despobladas y cada vez más envejecidas”.

“Creo que los poderes públicos deben tener en cuenta que el medio rural está en riesgo –aseguró- porque tenemos un modelo social de desarrollo que no se lo pone nada fácil, de manera que la esperanza de las personas que viven en pueblos pequeños para seguir viviendo allí y mantener a sus familias decrece año tras año”.

El trabajo de Cáritas, según Flores, tiene un doble objetivo que se basa en “transmitir esperanza” en el ámbito rural por medio de los programas propios de la organización en los que se trabaja no sólo en complementar los servicios sociales de las entidades públicas, sino tener una relación “de proximidad” con las personas que viven en este medio. “Tenemos el llamado de la sociedad de hacernos presentes y acompañar a las personas que no tienen familia –explicó- pero no siempre desde una relación de servicio o cliente, sino más próxima, desde el contacto y la caricia”, explicó el responsable de estudios de la organización.

