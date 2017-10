La Casa de la Lectura inicia su andadura en una irreconocible cárcel

Representantes del Ayuntamiento, del mundo de la cultura y empresarios acudieron a la inauguración. / nEREA LLORENTE

Abrir una biblioteca al público es algo que no pasa todos los días, por eso el ambiente que se respiraba ayer en la Casa de la Lectura era especial. Por fin, tras meses de trabajo, la vieja cárcel, irreconocible tras las reformas realizadas, abría sus puertas convertida en “un espacio de lectura en el más amplio sentido de la palabra, porque leemos también el arte”, dijo la alcaldesa, Clara Luquero, en la inauguración.

Y es que, precisamente fue en la sala de exposiciones —que acoge estos días una muestra dedicada a los carteles de la festividad de San Frutos realizados por Mónica Carretero— donde se realizó la puesta de largo de la Casa de la Lectura. Concejales de todos los grupos presentes en la corporación municipal, representantes del mundo de la cultura segoviana y del tejido empresarial acudieron a la cita, porque “este es un espacio acogedor y abierto a todos”, añadió Luquero; a lo que puntualizó a continuación la concejala de Cultura, Marifé Santiago, que “esta Casa de la Lectura es un proyecto de ciudad y es la ciudad la que tiene que estar contenta por lo que está pasando hoy”.

A pesar de ser “una biblioteca de barrio”, como la definió Santiago, tendrá una amplia oferta de actividades para todos los segovianos, grandes y pequeños, con espacios específicos para todos ellos. Así, la planta baja cuenta con una sala de exposiciones y actividades, un espacio para la lectura en el claustro y una sala infantil, denominada ‘Parque de los libros’, donde las publicaciones cuelgan de unos árboles creados específicamente para esta sección.

El primer piso se divide en varios espacios: hay una sala de lectura informal y otra más formal, para aquellos que busquen un poco más de tranquilidad; y una sala de estudio, especialmente destinada a estudiantes. También en esta primera planta se ubica la sala Luis Javier Moreno, en la antigua capilla, que será el marco de actividades y encuentros.

Además, recordó Santiago que en la nueva biblioteca municipal se podrán realizar distintas actividades, como consultar los libros —más adelante se pondrá en marcha el servicio de préstamo— y participar en talleres y en actividades de muy diverso carácter. Asimismo, en poco tiempo se pondrán a disposición de los usuarios los servicios tecnológicos.

“Será un centro de dinamización cultural, no sólo del casco histórico, sino de toda la ciudad”, afirmó Luquero, quien agradeció el trabajo de todos aquellos que han hecho realidad el sueño de convertir la vieja cárcel en una Casa de la Lectura como la que ayer abrió sus puertas, en la que conviven el espacio histórico y elementos tan segovianos como el esgrafiado con la modernidad.

Accesibilidad Destacó también Santiago la accesibilidad que se ha dado al espacio, eliminando, por ejemplo, las escaleras de la entrada; e instalando una señalética simple, que está adaptada a una lectura fácil, “porque es un espacio con cierta independencia”, que permitirá a todos los usuarios, grandes y pequeños, así como personas con capacidades diferentes, moverse con total libertad.

Pero sobre todo, desde el Ayuntamiento se quiso agradecer ayer públicamente el trabajo de todos aquellos que han participado en este proyecto: la IE University, cuyos alumnos de Arquitectura se han volcado en la remodelación de la cárcel; el centro comercial que ha donado el mobiliario de la sala infantil; la familia de Luis Javier Moreno, que ha donado todos sus libros; trabajadores municipales y, principalmente, a Cristina Rodríguez, que será la coordinadora de la Casa de la Lectura y se ha implicado en su puesta en marcha desde el principio.

El poeta Luis Javier Moreno da nombre a una sala destinada a los encuentros

La familia del poeta segoviano Luis Javier Moro ha cedido a la nueva Casa de la Lectura todos los libros que atesoró durante su vida y el Ayuntamiento ha querido agradecer este gesto poniendo su nombre a una sala.

Se trata de uno de los rincones más bonitos de la nueva biblioteca, ubicado en la antigua capilla, de la que se han conservado el fresco de la cúpula y la pequeña pila bautismal.

Con las paredes de un rojo intenso, y un mobiliario minimalista en color blanco, la sala Luis Javier Moreno está destinada a acoger encuentros, charlas y otras actividades en una sección íntima, acogedora.

Este espacio se encuentra en la primera planta del edificio, que comparte con las salas de lectura, una diáfana y otra más privada; y la sala de estudio destinada especialmente a los estudiantes.

Santiago defiende el patrocinio de Carrefour en base al Pacto por la Cultura

Ante la polémica suscitada por el hecho de que Carrefour dé nombre a la sala infantil, debido a un acuerdo de patrocinio por el cual la empresa financia el mobiliario de la misma, la concejala de Cultura, Marifé Santiago, recordó que el Ayuntamiento de Segovia se adhirió, con la aprobación de todos los grupos, al Pacto por la Cultura en el cual se tiene en cuenta la posibilidad del mecenazgo.

Por su parte, Gabriel García Aparicio, director regional de la empresa, aseguró que desde que llegó a Segovia “la alcaldesa me hizo ver lo importante que es la cultura en esta ciudad y Carrefour ha venido a ser un buen vecino”, por eso no dudaron a la hora de colaborar con este proyecto.

Asimismo, afirmó que “nuestro rol no es ambicioso, sino que buscamos facilitar el acceso a la cultura para los más pequeños”..

