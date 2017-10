Zona de los Tilos en la que se había proyectado construir el parking. / KAMARERO

El proyecto de construir un aparcamiento público en Los Tilos, por el momento, se guardará en el cajón, aunque sí que se incluirá en el Plan Especial de Áreas Históricas de Segovia (PEAHIS) la posibilidad de levantar allí alguna infraestructura en un futuro.

Así lo explicó ayer el portavoz del equipo de Gobierno socialista, Alfonso Reguera, quien anunció que “con fecha 11 de octubre de 2017, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº1 de Segovia, y a instancias de ambas partes, del Ayuntamiento y de la empresa, acordó el archivo provisional del contencioso-administrativo por el que Aparcamiento Segovia [perteneciente a Insolux-Corsán] reclamaba [al Consistorio] 1.280.000

euros por el contrato de concesión del aparcamiento de Los Tilos”.

Asimismo, “el 18 de octubre se presentó en Correos la solicitud de liquidación del contrato de concesión con la empresa Aparcamiento Segovia II, correspondiente al parking de Los Tilos”, añadió.

Recordó Reguera que el Ayuntamiento ya pagó 97.650 euros, cantidad a la que ahora sumará otros 95.600 euros, correspondientes a determinadas facturas presentadas por la empresa concesionaria, de los trámites administrativos realizados para comenzar a construir el parking —Insolux-Corsán presentó facturas por valor de 150.000 euros, aunque algunas no han sido admitidas por el Consistorio—.

Así pues, según explicó el portavoz municipal, “en el momento en que se abone esta cantidad, queda liquidado el contrato referente al parking de Los Tilos”. En total, liquidar este contrato supondrá al Ayuntamiento, según los datos aportados por Reguera, 193.250 euros sobre una demanda de 1.280.000 euros. “El acuerdo al que se ha llegado de liquidación es este y si no quieren este acuerdo, pues tendrían que haber entrado a realizar el parking de Los Tilos, que en la situación de la empresa es lo que no querían en ningún momento”, dijo el portavoz.

“Para nosotros —continuó—, en la línea que lleva el Ayuntamiento últimamente, es mejor un mal acuerdo que un buen juicio”, aseguró Reguera. Además, dijo, ahora solo corresponde al Ayuntamiento la decisión de construir o no un parking en esta zona. “Lo que ganamos es: por una parte, la liquidación por un precio que consideramos bastante razonable; y, por otra parte, la recuperación de la capacidad de decidir qué es lo que se va a hacer o cuándo o cómo o de qué manera”.

Y es que, de momento, la decisión no está tomada. Lo que se hará, recordó, “es dejar plasmada en el PEAHIS la configuración urbanística para que en un futuro pueda haber ahí [Los Tilos] una infraestructura, llámese parking o llámese otra cosa. Esto no es una pelota para tirarnos los unos a los otros, en su momento será una cuestión de consenso, hacerlo tiene sus partes buenas y sus partes malas, porque por un lado supone hacer una obra grande en una zona de mucha vegetación, pero, por otra parte, sería una infraestructura muy importante, urbanísticamente hablando, para la rehabilitación y la accesibilidad en el entorno de la Calle Real”.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.