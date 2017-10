El Consistorio recupera la gestión de la avenida de Padre Claret

A partir de ahora, será el Ayuntamiento el responsable del mantenimiento de la avenida de Padre Claret y las rotondas de Vía Roma y los Bomberos. / KAMARERO

“Este va a ser el pleno de los parkings”, dijo ayer el portavoz del equipo de Gobierno socialista, al presentar los asuntos que la corporación debatirá el viernes. Y es que, además de la liquidación del aparcamiento José Zorrilla también va a pleno la propuesta de reequilibrio económico del parking de la avenida de Padre Claret.

En marzo de 2016, la concesionaria del aparcamiento, Aparcamiento Segovia SL [de Insolux-Corsán] ya solicitó el reequilibrio económico de este contrato. Tanto la empresa como el Ayuntamiento hicieron los estudios pertinentes y, “en todos los casos se coincide en que efectivamente ha habido un desequilibrio, con una rentabilidad del 5 por ciento, cuando debería ser un mínimo del 7 por ciento”, explicó Reguera.

Añadió el portavoz municipal que, “dentro del contrato, hay una cláusula por la cual se contempla la posible restricción al tráfico en el casco histórico. Con el cierre del casco histórico, no se podría haber solicitado el reequilibrio económico en ningún caso (...) Como es vox populi, las medidas no se realizaron en este periodo de tres años, con lo cual la concesionaria pide que se haga el reequilibrio económico”.

Así las cosas, el Ayuntamiento tenía que reequilibrar la rentabilidad del periodo 2009-2015 por un importe superior a 3 millones de euros, pero “en la ley de contratos se deja claro que no puede haber contrapartida económica directa, es decir, no se puede pagar, sino que hay que modificar las condiciones que ya existen en el contrato”, apuntó Reguera, un contrato que “es bastante peculiar, en el sentido de que además del canon concesional llevaba aparejados los trabajos de mantenimiento de la avenida de Padre Claret y de las rotondas de Vía Roma y de los Bomberos”.

Por ello, Ayuntamiento y concesionaria han llegado a un acuerdo por el que el reequilibrio económico del contrato se hará en tres líneas. En primer lugar, los mantenimientos pasarán de nuevo a manos municipales, “uno de los objetivos fundamentales del equipo de Gobierno, porque no es muy lógico que una vía principal de la ciudad tenga privatizado su mantenimiento y que cada vez que haya que arreglar cuatro baches o haya que hacerla nueva nos tengamos que poner a negociar y hablar con la concesionaria para poderlo arreglar”, dijo Reguera.

En segundo lugar, “se elimina el canon concesional; y en tercero, “se amplía el contrato [de explotación] por un periodo de tiempo de 3 años, 6 meses y 16 días, hasta el 29 de octubre de 2045, que es lo que corresponde”, explicó el portavoz.

Además, añadió, “se incluye también una cláusula moratoria, es decir, no nos pueden reclamar el reequilibrio económico durante los próximos cinco años, periodo en el cual el Ayuntamiento debería instaurar las medidas de restricción del tráfico necesarias para cumplir las condiciones del contrato de concesión”. Medidas que pasan por reducir el aparcamiento en los entornos históricos, delimitar aparcamientos sólo para residentes y, sobre todo, la permeabilización de los accesos al casco histórico. Según afirmó Reguera, estas medidas se estudiarán en la Mesa de Movilidad y se tomarán con el consenso del resto de los grupos de la corporación.

“Capacidad de decidir” Para Reguera, “lo que gana el Ayuntamiento, tanto en el caso de la avenida de Padre Claret como en Los Tilos —al liquidar el contrato para su construcción—, es capacidad de decidir. Con estos contratos a medias, el Ayuntamiento estaba un poquito hipotecado, en el sentido de que había perdido la posibilidad de decidir sobre infraestructuras importantes”.

Con estos acuerdos, al que añadió también la liquidación con la concesionaria del parking de José Zorrilla, “de alguna manera, dejamos zanjados todos los problemas que tenía el Ayuntamiento de Segovia, que vienen desde hace muchos años, y que suponían una losa en el desarrollo a futuro de la ciudad, porque no se puede andar con los pies de plomo, no se puede avanzar en la ciudad teniendo cosas pendientes, primero hay que liquidarlas, tener las manos libres, y a partir de ahí empezar a tirar”, dijo.

Concluyó asegurando que “ya se verá en los presupuestos, pero nosotros creemos que los remanentes de Tesorería que haya al final de año se van a utilizar al cien por cien en inversión directa en vías públicas que han sufrido un poco más estos dos años con estos temas”.

Restricciones al tráfico en el casco histórico

El reequilibrio del contrato con Insolux-Corsán por la explotación del parking de la avenida de Padre Claret incluye medidas para restringir el tráfico en el casco histórico. Según explicó Alfonso Reguera, portavoz del equipo de Gobierno socialista, “no supone poner una barrera, ni cerrar a cal y canto el casco histórico; sino que el contrato de concesión literalmente dice que «se tendrá en cuenta que cuando se habla de peatonalización total del casco histórico esta no se refiere a la prohibición absoluta de circulación de vehículos en la zona, sino al establecimiento de una serie de restricciones que no tienen por qué imponerse sobre los residentes de la zona o sobre cualquiera de las actividades que en ella se den (hostelería, comercio, colegios, etc.)». Lo que se ha pactado, en ningún caso, es la peatonalización al cien por cien del casco histórico, sino la toma de una serie de medidas, que es lo que estamos viendo ahora, de permeabilización de los accesos”.

En este sentido, dijo, ya “se han hecho algunas restricciones de tráfico, es decir, se ha cerrado el casco histórico los fines de semana; se ha creado la zona verde; y se han reubicado algunos espacios de aparcamientos”, medidas que, reconoció Reguera, “parece que no han sido suficiente”. Así pues, las medidas que plantea ahora el Ayuntamiento “van en la línea de reducir el aparcamiento en el casco histórico, liberando los espacios de los entornos históricos; delimitar aparcamientos exclusivos para residentes; e instalar medios de control de acceso al casco histórico”. Estas medidas se debatirán en la Mesa de Movilidad.

