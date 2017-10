Competir en Copa como en el último partido de Liga

El ala del Naturpellet Segovia Sergio González encara al cierre del Jaén Paraíso Interior Mauricio. / KAMARERO

Los octavos de final de la Copa del Rey llegan al pabellón Pedro Delgado. Este miércoles, a partir de las 20.15 horas, el Naturpellet Segovia disputa la tercera ronda de la competición copera frente al Santiago Futsal. El equipo de Diego Gacimartín tiene en sus manos la oportunidad de ganar ante su afición e instaurar su dinámica positiva tras imponerse al Peñíscola RehabMedic (2-5) en la última jornada de liga. La primera victoria, conseguida con goles de Borja Blanco -por partida doble-, Buitre, Alvarito y Sergio, ha servido de bálsamo después de las derrotas ante el Barcelona Lassa (8-1) y el Levante UD (2-9) y llegan a la eliminatoria del torneo del K.O. con la firme intención de ofrecer una buena imagen ante su los suyos.



Así lo explicó Gacimartín en rueda de prensa: “Está claro que queremos hacer un buen encuentro y pasar de eliminatoria. Estamos en casa y queremos contentar a la afición después del último partido en el ‘Perico’. El primer objetivo pasa por competir bien y llegar al final con opciones de victoria”.



El conjunto gallego superó al Pescados Rubén Burela en la anterior ronda por 2-4, siendo el único encuentro que ha logrado vencer en lo que va de temporada. En el campeonato liguero sostiene el farolillo rojo, al sumar tan solo un punto en las seis jornadas que van de campeonato frente al Plásticos Romero Cartagena (2-2). A pesar de que los números no acompañan al Santiago, el técnico blanquirrojo es consciente del rival que tienen enfrente: “Es una buena plantilla. Defiende muy arriba, con los brazos siempre en contacto. Compite todos los encuentros y apenas a recibido goleadas”. El cuadro dirigido por Santiago Valladares ha incorporado este curso a los alas Alejandro Verdejo, Zequi, Everton y al guardameta Iago Barro y todavía sigue perfilando su sistema.



Por otro lado, se da la circunstancia de que el sábado los dos equipos volverán a verse las caras sobre el mismo escenario, esta vez en liga; lo que puede condicionar el rendimiento y el juego de ambos plantillas. “Es el mismo rival, pero van a ser dos partidos muy diferentes. La Copa es una competición especial, pero no nos tiene que alejar del principal objetivo del club que es la permanencia en liga. Pienso que ninguno de los dos vamos a mostrar todas las cartas de cara al fin de semana y ni unos ni otros vamos a jugar de la misma manera”, apuntó el entrenador segoviano; y subrayó: “Tenemos potencial para ganar en las dos ocasiones, pero hacerlo ante un mismo equipo dos veces en un periodo tan corto de tiempo es difícil”.



La campaña va acumulando enfrentamientos y las sobrecargas musculares parecen que están a la orden del día. Sin embargo, el jugador que apunta a ser baja en la convocatoria es Edu. “Tiene muy complicado jugar. Se hizo una contractura en el aductor y le ha impedido entrenar con normalidad. Está en una fase de readaptación y a ver si puede llegar para el sábado”, comentó.

LA REACCIÓN DEL GRUPO, POR SERGIO El ala Sergio González también compareció ante los micrófonos y valoró al rival copero: “Es un eliminatoria difícil. Aunque el Santiago no esté atravesando su mejor momento, la clasificación es un poco engañosa”; y recalcó: “Tenemos la ilusión de ganar en casa, ya que la afición se lo merece”.



El madrileño analizó el cambio de actitud que hace recuperar las señas de identidad del grupo y su gen competitivo: “El equipo ha reaccionado bien y el pasado fin de semana conseguimos la primera victoria en liga. Sabemos que la Primera División es difícil y tenemos que hacer las cosas muy bien. Nadie regala nada y tenemos que cometer los menores errores posibles. A veces necesitas que te den un golpe fuerte para espabilar y, aunque suene mal decirlo, nos pudo venir bien para dar un paso hacia adelante y unirnos más. Espero que el equipo no pare aquí”.

