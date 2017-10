El Naturpellet, de bordear el descenso a colocarse a una victoria de la Copa

Alex Fuentes golpea el balón con la izquierda en un encuentro del Naturpellet en el Pedro Delgado. / KAMARERO

Al Naturpellet Segovia le ha cambiado la cara en una semana. Después de recibir una sonora goleada en el Pedro Delgado ante el Levante, que llegó seguida de otra que le endosó el FC Barcelona en el Palau, el equipo segoviano consiguió su primera victoria en la liga en la cancha del Peñíscola frente a un oponente que necesitaba la victoria para no meterse en problemas clasificatorios, y que terminó echando la culpa a los colegiados de su mala fortuna. Tanto fue así que Tobe tuvo que salir al paso de esas quejas en las redes sociales, afirmando que “faltó más compromiso, garra, concentración, gol, demasiadas cosas, comencemos a buscarlas. Porque atribuir la derrota a causas como la ‘mala suerte’ o ‘culpar a los árbitros’ es no ir por buen camino”.



Pero más allá de las quejas del Peñíscola por el arbitraje, lo cierto fue que el triunfo del Naturpellet ha abierto el camino de la recuperación para el conjunto de Diego Gacimartín, que mostró bastantes más virtudes que en encuentros anteriores, y supo esconder algo mejor los defectos que le han venido perjudicando mucho en las últimas jornadas. El balance defensivo fue mejor, y en ataque el equipo segoviano supo golpear en el momento oportuno para dejar a su rival a merced de un portero-jugador que no le salió nada bien en los últimos minutos.



Con la victoria en el bolsillo, el Naturpellet se ha colocado cuatro puntos y dos puestos por encima de la plazas de descenso, y tiene la octava posición, que da acceso a jugar la próxima Copa de España, a tan solo tres puntos. Pero el equipo solo tiene en mente poner tierra de por medio con respecto a las posiciones que llevan a la Segunda División. Y para ello será importante el encuentro que el próximo sábado enfrentará al equipo frente al Santiago Futsal, colista de la tabla, y que en cuatro días jugará dos veces en el Pedro Delgado, ya que mañana disputará ante el Naturpellet el partido correspondiente a la Copa del Rey.

