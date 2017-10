El cansancio se convierte en el enemigo del Viveros Herol Nava

Filipe intenta zafarse de la marca de un rival. / AMADOR MARUGÁN

El Viveros Herol Nava no hace dramas después de cosechar su primera derrota de la temporada en la cancha cordobesa de Palma del Río. Si bien es cierto que Dani Gordo se mostró lógicamente crítico con el juego desplegado por sus hombres, no es menos cierto que los condicionantes con los que el conjunto segoviano afrontó el encuentro fueron demasiado numerosos como para pensar en que se podía hacer un partido completo frente a un rival que había tenido toda la semana para preparar el choque, por tan solo un entrenamiento que tuvo el cuadro de Nava de la Asunción después de eliminar al Zamora en la Copa del Rey, a lo que hay que sumar el largo desplazamiento en autobús hasta la ciudad andaluza.



Lo cierto fue que, mientras duró el fuelle, el equipo navero aguantó en el marcador, incluso poniéndose por delante con rentas que llegaron a ser de dos goles. Pero el ‘apagón’ que fue sufriendo el plantel con el paso de los minutos fue afectando paulatinamente a todos los jugadores, tanto los especialistas ofensivos como los defensivos, puesto que los ataques del Palma del Río se encontraron con una respuesta del 6:0 navero que no fue la que el equipo había mostrado cuatro días antes frente al MMT Zamora



La derrota ante el Palma ha hecho descender al Viveros Herol a la tercera posición de la tabla, a dos puntos del Balonmano Alcobendas, el único que se queda invicto en la División de Honor Plata, y próximo rival del conjunto segoviano en la jornada que se disputará el próximo 4 de noviembre, ya que los compromisos de la Selección Española provocarán el fin de semana de descanso, sin duda necesario para un Viveros Herol al que le vendrá de cine desconectar un poco.

La Copa del Rey Será mañana miércoles cuando el Viveros Herol Nava conozca a su próximo rival en la Copa del Rey de balonmano, en el sorteo que se llevará a cabo en la Federación Española de Balonmano a partir de las 13.00 horas. La tercera ronda del torneo copero se jugará a doble partido, con el encuentro de ida previsto para el 20 de diciembre, y el de vuelta para el 23 de diciembre. Los conjuntos que lograron el pase a esta tercera ronda fueron Benidorm, Guadalajara, Teucro, Puente Genil, Puerto Sagunto, Gomas Sinfín, Viveros Herol Nava y Balonmano Alcobendas.

