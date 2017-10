Un impulso al Camino de San Frutos

Presentación, ayer, de la nueva guía. / Kamarero

El Camino de San Frutos, aquella iniciativa impulsada por EL ADELANTADO con motivo de su 110 aniversario —con la colaboración de Diputación de Segovia y la Junta de Castilla y León— resurge. Y lo hace por iniciativa popular, pues durante los últimos cinco años numerosos colectivos han realizado, por etapas, este itinerario, desde la ciudad de Segovia hasta la ermita de San Frutos, en las Hoces del río Duratón. Entre esos colectivos destaca, por su perseverancia en recorrer la ruta año tras año, el de los internos de la Cárcel de Segovia. Ellos sí han hecho camino al andar, como escribió Antonio Machado. Y ahora, fruto de esas experiencias, se ha publicado una sencilla guía, titulada precisamente ‘Camino de San Frutos’, cuya pretensión final no es otra que guiar a quien quiera aventurarse a andar desde Segovia en dirección al lugar donde acabó sus días el patrón de la Diócesis.

En la presentación de la guía —financiada por la Diputación de Segovia, a través de Prodestur, y el Ayuntamiento de Segovia, mediante la Empresa Municipal de Turismo— el presidente de la institución provincial no pudo por menos de recordar los primeros pasos del Camino de San Frutos, en referencia a la idea lanzada por El Adelantado, el diseño de la ruta y su posterior señalización, en un proyecto que después fue promocionado en las principales ferias de turismo, como Fitur e Intur, señalando además que, a iniciativa de algunos ayuntamientos, se elaboró más tarde una ruta alternativa, a partir de Santo Domingo de Pirón. “El Camino de San Frutos —subrayó Vázquez— es un producto transversal, pues no solo se trata de una ruta de turismo religioso; también pueden acudir quienes deseen realizar turismo monumental, gastronómico o de naturaleza”.

La concejala de Patrimonio Histórico y Turismo del Ayuntamiento de Segovia, Claudia de Santos, se felicitó por la colaboración institucional para la edición de 1.000 ejemplares de esta nueva guía —se reparte en el Centro de Recepción de Visitantes del Acueducto y la oficina de Prodestur en la calle de San Francisco—, defendiendo que, en cuestión de turismo, capital y provincia de Segovia deben complementarse. De Santos sostuvo que, con el Camino de San Frutos se ha conseguido, partiendo de un recurso patrimonial excelente, construir un producto turístico. En ese sentido, consideró que para Segovia, “poder tener nuestra propia ruta de peregrinación es un lujo”.

Ahondando en la festividad que se avecina, la concejala confesó que ella, como muchos segovianos tiene “el corazón partido”, pues quiere estar en el villancico matutino y, también, ir a la ermita de San Frutos, algo que, a su juicio, es compatible. “Hay que correr pero se llega”, dijo. Y no se la pasó dar su versión del anual “milagro” de la medianoche previa al día de San Frutos en la entrada de la Catedral. “El milagro no está en el Paso de la Hoja sino en los alrededores...; el milagro somos todos”, declaró De Santos, quien también quiso recalcar que “es San Frutos quien nos convoca a ver un milagro”.

Para acabar, la responsable de Patrimonio Histórico y Turismo presentó ‘la pajarera’, versión segoviana de ‘la compostela’, un certificado diseñado por la ilustradora segoviana Mónica Carretero que se entregará a quienes realicen el trayecto entre Segovia y la ermita situada en término de Carrascal del Río.

la nueva guía Jesús Hernández López, uno de los redactores de los textos de la nueva guía, agradeció que, a lo largo de cinco años, las instituciones segovianas “han apoyado” el Camino de San Frutos, un itinerario que, según quiso recordar, es “de todos los segovianos”. Relatando su experiencia personal, como monitor de reclusos en la Cárcel de Segovia, indicó que el trayecto le ha permitido llevar a cabo “un trabajo terapéutico”, convirtiéndose así en “una herramienta para la reinserción”.

Hernández, que ya ha pateado el Camino de San Frutos en diez ocasiones, aseguró que realizar el trayecto “permite el encuentro con uno mismo”, añadiendo que a él le ha ayudado en el terreno espiritual. “Animo a todos a que hagan el Camino de San Frutos; es algo que engancha”, declaró, para acabar destacando, entre los mejores momentos pasados en el trayecto, “la increíble relación” con la gente de los pueblos.

Por su parte, Juan Carlos Velasco, el otro coautor de la nueva guía, intervino en la presentación para mencionar a las diversas organizaciones —entre ellas, Cáritas, Cruz Roja y Horizontes Abiertos— que han ayudado a los internos a realizar el Camino de San Frutos. Velasco agradeció a esas organizaciones, así como a diferentes voluntarios, el haberse encargado de la logística. Al igual que su compañero Hernández, Velasco aconsejó a los segovianos recorrer, al menos una vez, el Camino de San Frutos, para “descubrir algo que es nuestro”. Por último, indicó que el entorno del Camino de San Frutos debe dar todavía más de sí. “Quedan muchas por descubrir”, aseguró.

Al finalizar el acto intervino la diputada de Prodestur, Magdalena Rodríguez, para anunciar que esa entidad y la EMT han organizado, para este domingo, la primera etapa del Camino de San Frutos, desde Segovia a Basardilla. Los interesados pueden inscribirse en el Centro de Recepción de Visitantes y en la oficina de Prodestur.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.