CCOO reivindica la prevención como la mejor ‘medicina’ para frenar los accidentes laborales

Lejos de disminuir, los accidentes laborales que conllevan una baja para el trabajador afectado siguen creciendo tanto en Castilla y León como en la provincia de Segovia. Según los datos aportados ayer por Sheila Canelos, secretaria de Salud Laboral de CCOO Castilla y León, entre enero y agosto se registraron en Segovia 1.380 accidentes de trabajo, lo que implica un incremento del 9 por ciento de la siniestralidad en relación al mismo periodo del año pasado. Crecen sobre todo los accidentes leves, con 1.371 (+9,16 por ciento), pero también se registraron ocho siniestros graves y uno mortal, en Industria. Por sectores, aumentan los accidentes en el sector Agrario y Servicios, los que más potencial tienen en Segovia, y disminuyen en Construcción, por la crisis que atraviesa el sector.

“Estos datos siguen siendo una vaga referencia a la ley de prevención de riesgos laborales, porque si todos cumplieran la ley adecuadamente, no habría tanta siniestralidad como está aconteciendo a lo largo de estos años”, indicó Canelos, para quien “las últimas reformas laborales están siendo partícipes y causantes de la siniestralidad. Entre las causas, las largas jornadas que se están dando habitualmente en las empresas, el alargamiento de más de 8 horas de trabajo sin los descansos necesarios… Todo esto está provocando accidentes y enfermedades laborales como estrés laboral o ansiedad”.

“Si a eso le sumamos también los contratos precarios —añadió—, la falta de oportunidad que tienen los trabajadores eventuales para reclamar sus derechos laborales, por el miedo que les supone perder su puesto de trabajo, eso no les deja mejorar su prevención y su formación”.

Campaña Por todo ello, desde CCOO Castilla y León han puesto en marcha una campaña formativa para actuar adecuadamente en los accidentes de trabajo y, sobre todo, para prevenir esos siniestros, ya que, según Alejandro Blázquez, secretario provincial de CCOO, “la cultura preventiva de los delegados, de la patronal, de las mutuas… es la que tiene que conseguir que esos accidentes con baja o sin baja vayan disminuyendo. La cultura preventiva es cuestión del día a día y de ir mejorando en lo que se pueda, pero estamos notando desde que llegó la crisis que a mayor precariedad laboral, mayor siniestralidad laboral, ese es un dato demostrable cien por cien”.

El objetivo de la campaña es mejorar la formación en temas de salud laboral, porque “consideramos muy importante que en Segovia y el resto de la región exista una cultura preventiva que nos haga evitar los accidentes de trabajo. Es muy importante saber actuar cuando hay un accidente de trabajo, pero desde CCOO entendemos que es más importante que no se produzca ese accidente de trabajo y la única forma de conseguir eso es actuar de manera preventiva”.

La campaña se llevará también a los colegios, institutos y universidades, “porque entendemos que la formación, la cultura preventiva, debe darse desde pequeños y antes de que los jóvenes tengan su primer puesto de trabajo”.

Canelos: “Casi todos los días recibimos llamadas de los delegados de prevención”

La prevención es cosa de todos, empresarios, trabajadores, sindicatos, mutuas... Pero son los delegados los que más atención ponen en este aspecto. Canelos aseguró que “son los delegados de prevención los que nos informan [a los sindicatos] cuando hay irregularidades en la empresa. Recibimos llamadas casi todos los días, sobre todo por pequeñas irregularidades que se tienen que solventar día a día, pero que al pequeño empresario le cuesta mucho hacerlo, porque supone invertir mucho dinero”.

Además, aseguró que las multas o sanciones que se imponen a las empresas “no ayudan a que se mejore la siniestralidad, porque son denuncias leves, administrativas y no pagan una gran cantidad de dinero como para decir que vayan a tomar medidas preventivas”.

Por ello, “una de las reivindicaciones que hemos hecho este año a la Inspección de Trabajo es que el seguimiento respecto a la ley de prevención de riesgos laborales en las empresas se cumpla, es decir, ya no tanto imponer sanciones, que también, y que sean más duras y más restrictivas, sino que obliguen a cumplir las medidas, que no sean benevolentes en este tema y que los plazos sean más cortos para que cualquier irregularidad que tengan que corregir en la empresa se haga lo antes posible y no tengamos un plazo prudencial de tres meses o de seis, que es el plazo que tiene la Inspección de Trabajo para intervenir cuando ponemos una denuncia. Queremos que sean más ágiles y que sean más eficaces respecto a las sanciones”.

Un nuevo inspector En este punto, cabe anunciar que el BOE publicaba ayer la resolución del concurso para la provisión de puestos de subinspector laboral, Escala de Empleo y Seguridad Social, que incluye una nueva subinspectora para la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Segovia.

