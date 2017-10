Los sindicatos exigen profesionalizar y dignificar a los bomberos forestales

Durante la concentración, frente a la delegación de la Junta, se leyó un manifiesto por el cambio de la política forestal. / KAMARERO

“A la Consejería de Medio Ambiente solo le pedimos: más medios y más sensibilidad con los trabajadores de un sector al que está poco a poco destruyendo, quizá para seguir otros ejemplos, como el de la Xunta de Galicia, donde mientras disminuyen los medios públicos aumentan los conciertos con empresas privadas”. Así de contundente se mostraba ayer Tomás Pérez, secretario de Acción Sindical regional de UGT, durante la concentración convocada por los sindicatos UGT y CCOO, a la puerta de la Delegación Territorial de la Junta para exigir mejoras en la gestión de los incendios forestales.

“La Junta juega con unos criterios de fechas, sin contar lo más mínimo con las inclemencias meteorológicas. Este verano ha sido seco y caluroso, así que no tiene nada que ver el mes de septiembre de este año con el de otros años. Lo que los sindicatos reivindicamos es que haya unas campañas de incendios, que afectan al personal de la propia Junta y a las cuadrillas y los trabajadores de empresas privadas, tanto para la prevención de incendios, como para la extinción y el control de los mismos”, dijo Miguel Ángel Mateo, de UGT Segovia.

Y es que para los sindicatos hay dos factores claves: la prevención y la profesionalización de los bomberos forestales. En cuanto a la prevención, explicó Mateo, “es importantísima, ya nuestros mayores siempre decían que la mejor forma de apagar un incendio era en invierno, es decir, hacer trabajos silvícolas (...) En este momento no hay ganado prácticamente que esté pastando en el bosque y el monte no se está limpiando y ahí está el gran problema”.

Sobre la profesionalización, apuntó María Fernández, responsable del Sector Autonómico de CCOO en Segovia, “pedimos que se dignifique el trabajo del personal que se dedica a la extinción de incendios, como mínimo hacen falta contratos de seis meses. Efectivamente no se puede llevar a cabo ninguna medida preventiva ni podemos limpiar absolutamente nada si no tenemos a gente contratada y gente contratada por la Junta de Castilla y León, porque tenemos gente muy competente, pero necesitamos terminar de profesionalizar a aquellos que ya han estado trabajando para la Junta y ya conocen el monte”.

“Necesitamos la figura del bombero forestal —insistió Fernández—, necesitamos brigadas de investigación de incendios que sepan lo que están haciendo; y necesitamos también centros de trabajo que cumplan la normativa de prevención de riesgos, no podemos tener trabajadores que van a apagar incendios en jornadas de 12, 14 o 16 horas, porque terminamos poniendo en peligro la vida de esos trabajadores, no solo el monte”.

En último término, continuó Fernández, “necesitamos tener en consideración y salvar los montes de esta Comunidad en consonancia con uno de los objetivos que tiene la Junta en una de sus políticas, que es la fijación de población en el medio rural. Es imposible que consigamos esa fijación, es imposible que mejoremos la economía de las zonas rurales si no nos preocupamos de esto y no tomamos las medidas adecuadas. Para ello necesitamos un cambio en la política forestal de la Junta ya”.

Desde CCOO y UGT lamentan que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente no haya respondido a sus reivindicaciones y anuncian una gran concentración en Valladolid, el próximo día 30, si sus demandas no son atendidas.

