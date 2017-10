Puigdemont estudia comparecer en el debate del Senado sobre el 155

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, estudia comparecer ante el Senado cuando le cite para presentar las alegaciones contra la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Fuentes parlamentarias explicaron que así lo ha transmitido Junts pel Sí al resto de grupos del Parlament en la Junta de Portavoces que se reunió ayer.

La predisposición de Puigdemont también se demuestra con que aún no se ha cerrado la hora del pleno del jueves en que el Parlament abordará la respuesta al 155 de la Constitución.

La mayoría de grupos acordaron no cerrar la hora de ese pleno del Parlament para hacer “compatible” que Puigdemont pueda comparecer en el Senado por la mañana y en el Parlament por la tarde, o viceversa.

Fuentes del Govern detallaron que el presidente de la Generalitat “estudia” comparecer, pero que aún no ha tomado una decisión.

Entre todos los pasos que se contemplan antes de aplicar el 155, el Senado requerirá al presidente catalán que presente alegaciones y que él mismo o un representante suyo acudan a la Cámara Alta a defender su posición.

