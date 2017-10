¿Algún goleador en la sala?

Kike se encuentra con la gran intervención del portero en la mejor ocasión de gol azulgrana. / KAMARERO

Como equipo recién ascendido, y club con el menor presupuesto de la competición en el grupo I de la Segunda B, la Segoviana es un candidato al descenso a la Tercera División. Pero si baja de categoría, no lo hará ni porque sus jugadores no se empeñen, ni porque su técnico no se trabaje los partidos, ni porque los rivales sean superiores hasta el infinito, que ni mucho menos. Si la Segoviana baja de categoría lo hará porque no tiene gol. Ni mucho, ni poco. Y en una categoría como la Tercera División, este hecho se puede disimular a base de generar ocasiones, pero en la Segunda B los rivales apenas te conceden un par de ellas por partido, más (como mucho) otras dos que puedes generar tú. Y si no eres capaz de marcar ninguna de ellas, a lo máximo que puedes aspirar es a no perder, a sumar un solitario punto que en una liga que premia la victoria con tres es un premio en ocasiones raquítico.

La Segoviana hizo ayer en La Albuera un encuentro muy completo en el apartado físico, muy correcto en el técnico salvo contadas excepciones... y absolutamente nulo en lo concerniente al remate, frente a un Rayo Majadahonda decepcionante hasta decir basta, que se pasó buena parte del encuentro cediendo balones a su guardameta Basilio, y al que lo único que hay que agradecer es que quisiera siempre jugar la pelota, aunque fuera hacia atrás.

Minuto tres de partido. Un error grosero del central del Majadahonda en el centro del campo le deja el balón limpio a Kike para que éste recorra 35 metros al sprint pensando en cómo va a superar a Basilio en el mano a mano. Con Fernán solo a su derecha para marcar a puerta vacía en cuanto le cediera el balón, al espinariego se le va largo el último control... y ve cómo el portero del Majadahonda se le echa encima, y acaba despejando su remate. La ocasión más clara para la Segoviana en todo el partido acababa de producirse, y se había mandado al limbo.

La clara oportunidad de gol marcó el devenir de la primera parte, pero para mal, porque al Majadahonda le entró el miedo a fallar, y no arriesgó una sola pelota, y Kike no levantó cabeza en todo el partido, derrochando carreras como el resto de sus compañeros, pero absolutamente regañado con el balón.

La apuesta de Abraham por neutralizar el juego del Majadahonda fue de lo más acertada, porque el centro del campo azulgrana impidió que su oponente hiciera valer su juego en corto, obligando a jugar en largo hacia los extremos Coto y Francis, bien tapados tanto por Rubén como por Borja Plaza, ayudados de manera impecable por Javi Marcos y Anel. Y cuando el intento era por dentro, ahí estaban Manu y Quino para cerrar los espacios y robar balones.

Pero en ataque la cosa era muy distinta, porque el orden defensivo que impuso el Majadahonda fue extraordinario, salvando ese único error del inicio del choque. La presión que los madrileños ejercieron sobre Fernán y Calleja (en ocasiones no exenta de dureza) fue suficiente como para que los hábiles futbolistas azulgranas no consiguieran conectar con Ivi, el delantero por el que apostó Abraham en lugar de Ayrton, dejando fuera de la lista a Dani Arribas. El joven gimnástico apenas tuvo una oportunidad de conectar con la pelota, en un remate de cabeza que se marchó desviado cumplido el sexto minuto del partido.

El Rayo Majadahonda consiguió respirar durante algunos minutos (pocos) por la banda izquierda, donde Coto buscaba sus opciones, pero salvando un lanzamiento directo de falta que detuvo Pablo, sus opciones fueron nulas, por más que, en la última acción de la primera parte, un saque de esquina botado por la Segoviana terminara con una contra del equipo madrileño, con Francis arrebatando el balón a Quino, que le hizo falta. El árbitro, demasiado contemporizador en acciones duras del equipo de Antonio Iriondo, pitó la falta al revés de lo que fue, y antes de que las protestas del Majadahonda le hicieran tener mala conciencia, señaló el camino de los vestuarios.

En vista de que sus futbolistas no tenían el día para casi nada, en el intermedio Iriondo cambió la cara de su equipo con un cambio de sistema, y dos sustituciones en el descanso, fortificando su defensa, y buscando la contra con dos hombres de refresco, Dani Martínez y el segoviano Jorge de Frutos, que fueron una amenaza constante desde el primer minuto de la reanudación, en la que el extremo diestro del Majadahonda puso un balón al corazón del área al que Jeisson no llegó, pero sí Pablo.

A la Segoviana no le cayó bien el cambio de sistema, y tardó en encontrar el camino hacia la portería de Basilio. Ivi no llegó a un centro desde la derecha porque Jorge García le molestó lo justo para que no pudiera rematar, y poco después fue sustituido por Ayrton, mientras que Leira entró por Quino. Pero las sustituciones no surtieron efecto, porque el Majadahonda fijó muy bien las marcas, y algunos errores de Leira en las entregas propició un par de contras que obligaron a Anel y Javi Marcos a ejercer de fontaneros, tapando las vías de agua que surgían en la medular.

Demasiado cerrado El encuentro estuvo durante muchos minutos atascado entre el quiero y no puedo de la Segoviana, y el ‘Virgencita que me quede como estoy’ del Majadahonda, que atacaba con cuatro jugadores, muy pendiente de que no le cazaran en un contragolpe. Así, el partido se veía abocado a decidirse en alguna acción a balón parado, o en jugadas de contragolpe aprovechando los errores en el centro del campo. Anel tuvo dos buenas opciones para marcar, la primera de ellas en un saque de esquina que logró rematar, llevando el balón a milímetros del palo, y la segunda cabeceando una falta sin encontrar portería.

Pero también tuvo el Majadahonda la suya, en una pérdida de balón de Leira, al que dos rivales le presionaron con insistencia hasta que le hicieron perder la posesión, con un rápido envío hacia De Frutos, que dentro del área buscó el palo corto de la portería de Pablo en lugar de cruzar su remate. El guardameta navero salvó los muebles con una gran intervención, y el equipo de casa terminó sumando un punto ante un rival de los que terminará arriba en la clasificación. No es un mal resultado, pero no es ganar. Y la Segoviana, que compite de igual a igual todos sus partidos, necesita goles para sumar de tres en tres. De momento, no los tiene.

