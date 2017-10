“Ser el cronista oficial es la forma de aportar algo a mi comunidad”

Eduardo Juárez, cronista oficial de La Granja

Eduardo Juárez es el cronista oficial del Real Sitio. Nacido en La Granja hace 49 años, estudió historia antigua, historia medieval, paleografía y diplomacia y es doctor en Geografía e Historia. Además, es consejero de la Reserva de la Biosfera, experto en formas de comunicación medievales y especialista en tipos de escritura de los siglos XI al XIV. Juárez trabaja como profesor de varias universidades y colabora en un programa de Radio3. —¿Qué significa ser el cronista del Real Sitio de San Ildefonso? —Es un nombramiento del pleno municipal, es altruista y estás al servicio del Ayuntamiento para realizar todo tipo de apoyos, informes de conocimiento histórico y plantear cualquier ayuda que necesite la corporación municipal. Es una figura que existe desde el siglo XVII-XVIII. En España hay unos 400 cronistas oficiales y tenemos una asociación y el presidente es el Rey Felipe VI. Es un cargo vitalicio, hasta que te mueras o renuncies porque no puedas cumplir con tus obligaciones. Da muchísimo trabajo pero es algo que hago con cariño por el pueblo. La Granja nunca había tenido cronista, yo soy el primero. Ser el cronista oficial, además, me da una línea más de trabajo en mi labor como historiador.

—Y de manera personal ¿Qué le aporta? ¿Le compensa? —Egoístamente hablando, me aporta mucho trabajo pero personalmente entiendo que hay que hacer algo por la comunidad en donde vives y esta es mi aportación. Es una manera de aportar algo a la comunidad donde vivo. Podría dedicarme a la política pero no me gusta. A mí me pasa como al personaje de Conan Doyle, Sherlock Holmes, que lo que me interesa, me interesa en profundidad y lo que no, me importa un huevo. Me interesa la historia del pueblo, que es interesantísima.

