Muy participativa y taurina la gala del restaurante La Fragua

Los galardonados junto a los componentes de la mesa presidencial. / RAQUEL RUIZ

Se celebró con toda pompa y mucha participación la anual gala taurina que convoca como anfitrión el restaurante La Fragua de La Granja de San Ildefonso, cuyo titular, Javier Herrero, se constituye en patrocinador generoso de este encuentro de carácter gastronómico, cultural y taurino. El cocido, bien condimentado y bien servido, sirve de grato preámbulo al acto protocolario que se mantiene seguidamente.

Un centenar de invitados conformaron el encuentro que fue presidido por el alcalde del Real Sitio de San Ildefonso, José Luis Vázquez, a quién acompañaron en la mesa coloquial los matadores de toros Andrés Hernando y Noé Gómez del Pilar, el torero de plata Manuel Macías, el presidente de festejos taurinos José María Costales, el banderillero y colaborador del evento Roberto Berrocal, el titular del establecimiento Javier Herrero y el presentador-moderador Pablo Pastor.

Saludo de bienvenida y cordial cumplimiento de sus funciones de anfitrión por parte de Javier Herrero. Protocolaria presentación del acto y de la mesa presencial a cargo de Pablo Pastor e intervención continuada de José Luis Vázquez “cumpliendo menesteres” de primera autoridad y de buen aficionado, afinando los conceptos al ponderar a las poblaciones en las que rige como primer mandatario. “Valsaín tiene potestad taurina, tiene gran afición, cuenta con plaza de toros propia y celebra unas alegres fiestas donde el punto de inflexión se sustenta en sus tres populares becerradas en las cuales se producen sentimientos de enorme valor y torería”, afirmó.

Andrés Hernando manifestó el feliz momento que disfruta desde hace años como invitado de esta gala taurina. Ponderó el hecho de que tanto Valsaín como La Granja mantengan y vivas con intensidad la fiesta de toros y sus conceptos paralelos. Dijo estar al día de los aconteceres de estos hermosos lugares, recordando que, como ganadero de bravo, en Valsaín lidió la única corrida de toros de su trayectoria y que además fue un éxito.

Noé Gómez del Pilar se sintió agradecido y complacido por haber sido invitado de manera especial a esta gala taurina. Aseveró que recuerda muy bien su comparecencia en La Granja como actuante en un festival celebrado el pasado año compartiendo cartel con Joaquín Galdós, mano a mano, cortando cuatro orejas y una en vis a vis con el sobrero, con novillos de La Fresneda. Y antes, en el barrio de San Lorenzo, otro festival con novillos de Valdespino formando cartel con Víctor Janeiro y Arévalo de Pablos. “Corté tres orejas. Respecto a mi temporada taurina del presente 2017, he toreado un total de doce corridas. Me recuerda Pablo Pastor que vio la de San Isidro, que fue una lástima que no lograra la salida en hombros que tuve muy cerca de conseguir en la corrida de Dolores Aguirre. Pues sí, fue una pena. Tras la buena tarde que cuajé, hubiera sido el momento bueno para el éxito total”, recordó.

Manuel Macías, torero de plata que milita a las órdenes de Gómez del Pilar y que es residente desde hace años en Palazuelos de Eresma, afirmó sentirse feliz toreando como banderillero con Noé, de quién dijo es un torero de enorme valor y mucha clase: “Recordáis quienes lo vieron, ¿cómo recibió al toro a puerta gayola en esa corrida de Dolores Aguirre? ¿Y cómo lo toreó de despacio y templado después? Pues así viene actuando Noé, del que espero y deseo cuaje ya como figura del toreo. Lo será con toda seguridad la próxima temporada”.

Luego intervino muy didáctico y espontáneo José María Costales, del benemérito cuerpo de la Guardia Civil, que ejerció como delegado en muchos festejos taurinos de la provincia y ahora lo hace como presidente de los mismos. “Yo soy feliz en La Granja y Valsaín, y, además, ejerzo funciones de presidente u observador en algunos festejos. Esta gala taurina de restaurante La Fragua, me complace y agradezco la deferencia que tiene hacia nosotros Javier Herrero”, dijo.

ENTREGA DE TROFEOS Fueron un total de trece, consistentes en unas placas ornamentadas con vidrio y madera, obra del Taller ADISIL, de La Granja de San Ildefonso, simbolizando motivaciones toreras referidas a cada suerte del toreo. El presentador enunció los nominados de cada suerte y el premiado. Así quedó el bagaje de destinatarios: Mejor toreo de capote, Rufino Martín; mejor par de banderillas, Lucas Huerta; Mejor faena de muleta, Adrián González; y Mejor estocada, José Berrocal.

Se concedieron galardones de igual estructura a la peña taurina de Riaza, por su brillante y eficaz labor en pro de la fiesta de toros; y a Tino Martín y Roberto Berrocal, por su manifiesta y continuada colaboración en los festejos taurinos de Valsaín. Ambos son, además, toreros de plata.

Predominó el gran ambiente suscitado por la común afición a la fiesta de toros, por la concordia y por momentos emotivos y alegres que se produjeron en esta gala de 2017. Se brindó por la salud de los presentes y por la incomparable Fiesta Nacional.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.