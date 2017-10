CCOO y UGT exigen a la Junta una mejor gestión de los incendios forestales

La provincia de Segovia ha vivido ya diferentes incendios este año. / KAMARERO

Las cosas no se están haciendo bien en lo que a gestión de incendios forestales se refiere, al menos esa es la opinión de los sindicatos, basada en los gravísimos incendios registrados en las últimas semanas en diversas provincias de Castilla y León. Por ello, desde CCOO y UGT se ha convocado una concentración de protesta en las delegaciones territoriales de la Junta. En Segovia, la manifestación tendrá lugar este lunes, de 11.00 a 11.30 horas.

Según explican los sindicatos convocantes, “esta movilización viene motivada por la grave situación que estamos padeciendo en la Comunidad, con el repunte de los incendios y la falta de medios humanos y técnicos apropiados para combatirlos” y el objetivo de la misma es “solicitar una mejor gestión de los incendios forestales por parte de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente”.

Se trata de una primera medida de presión, aseguran desde CCOO y UGT, y de no ser atendida “se prevé llevar a cabo otra gran movilización en Valladolid como la del pasado mes de mayo”, porque, según los sindicatos, “desde hace muchos años venimos denunciando la situación de precariedad de los trabajadores de extinción de incendios, en particular, y del operativo en general; la falta de trabajos de prevención durante todo el año; y una política forestal productivista alejada de las necesidades del medio rural”.

Entre las exigencias que plantean a la junta, piden que “los trabajadores destinados al operativo trabajen un mínimo de seis meses al año, ampliándolo paulatinamente a todo el año; exigimos la creación de la figura del bombero forestal y centros de trabajo que cumplan los requerimientos de la normativa de salud laboral; exigimos brigadas de investigación bien dotadas y formadas por agentes y técnicos públicos; y exigimos una negociación seria del Infocal y demás normativa que regula la extinción de incendios forestales”.

Concluyen los sindicatos que “estas imperiosas necesidades, reiteradamente desatendidas por la Junta, así como su falta de voluntad negociadora en materia de protocolos de seguridad de agentes y celadores en la negociación de una ley para el cuerpo de agentes medioambientales; también en materia de renovación de motobombas y medios de extinción... nos llevan a convocar esta concentración”.

