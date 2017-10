«Tienes que ser el mejor, porque los mejores nunca van a tener problemas»

Onésimo Migueláñez.

Onésimo Migueláñez tiene una “dilatada” historia dentro del mundo de la empresa. Partiendo de una modesta panadería en la localidad de Lastras del Pozo, donde nació, se convirtió en vendedor de caramelos y, con posterioridad, abrió su propia empresa, en la que ha sufrido algunos sobresaltos de los que ha salido con “trabajo y sacrificio”.

Él mismo explica que ‘Migueláñez’ no es una empresa que se dedique a fabricar. Encargan el producto, de una determinada manera y total calidad y, cuando ya está fabricado, lo envasan con sus envoltorios y lo distribuyen en una red de delegaciones y puntos de venta de dimensiones difíciles de imaginar.

Pero Onésimo Migueláñez, también sabe lo cruel que puede ser la vida cuando cambia todo en un suspiro. Su hijo Mario Migueláñez, cuando tenía 43 años y un papel fundamental en la dirección de la empresa, falleció en un accidente de caza el 30 agosto de 2016, hecho del que se hizo eco la prensa nacional en su momento.

Onésimo Migueláñez. Hombre amable y muy hablador… solo pierde la sonrisa cuando habla de Mario, su hijo: “Mario creó la campaña Sonrisas Dulces que recauda fondos para una ONG como Theodora, Menudos Corazones… y otras campañas, siempre pensando en los demás”. “Los Jellies que hemos lanzado ahora, fueron una idea de Mario…”, Mario… decía, hacia, pensaba…”, “Su madre y yo estamos destrozados…”

— ¿Qué opina de la Asociación de Empresarios Segovianos en el Exterior?

— Creo que está muy bien. Ahora estoy un poco desvinculado del tema de Segovia porque, muerto mi hijo… pero sí tenía mucho contacto cuando estaba Palomo. Con él si teníamos bastantes reuniones y, en el Centro Segoviano…Nos hemos reunido con frecuencia los empresarios de Segovia y, la verdad es que a mí me encanta porque, soy de Lastras del Pozo.

Yo me considero segoviano porque, en primer lugar, admiro a Segovia; en segundo lugar porque me da buenos resultados decir que soy de Segovia (en Barcelona, Girona, Lleida…al decir que era segoviano me trataban con un cariño especial), porque ser segoviano es un éxito. Nos han enseñado a trabajar “como Dios manda” y, Segovia me encanta.

Recuerdo cuando iba con mis abuelos a las Ferias, yo era muy pequeño y, veía a los segovianos con aquellas famosas blusas y, se daban la mano y… eso es muy importante, dar la mano es… lo más bonito, lo más sagrado y lo más serio pues, cuando uno se daba la mano… eso ya… estaba sellado pero hoy, en cambio, es muy diferente.

Aunque ahora voy poco por allí, cuando voy, me gusta cambiar impresiones con la gente, con los empresarios de allí… pero, siempre que puedo voy a restaurantes y a empresas segovianas, incluso aquí en Madrid, porque me encanta la gente. El problema es que todos somos ya muy mayores, todos estamos jubilados: Tomé, Yagüe… pero no me importaría que hiciéramos algo en conjunto en Segovia. Se pueden hacer muchas cosas.

— ¿Algo? ¿De qué tipo?

— Yo creo que Segovia debería enfocarse al turismo y hacer ferias de cara a ese sector. Madrid está muy cerca y, poner negocios de cierto volumen en Segovia, es difícil pero, hacer ferias en Segovia, promocionar la ciudad, la provincia, promocionar nuestros buenos productos como los cochinillos y corderos, promocionar los pueblos…

En Madrid, a causa de la crisis, hay una enorme cantidad de empresas cerradas y eso indica que crear una empresa en Segovia es… complicado pero, yo organizaría muchas ferias para que viniera mucha gente a Segovia y disfrutara del turismo, de la gastronomía porque, además está a un paso de Madrid; por la autovía a tan solo una hora…

— Para alguien que lleva muchos años fuera de Segovia, ¿qué le parece que los jóvenes salgan de allí para estudiar y no vuelvan? ¿qué le parece la despoblación?

— Yo fui uno de los que me vine porque en mi pueblo no tenía trabajo. En aquellos años la gente había comenzado a abandonar los pueblos y, en mi familia, que éramos panaderos, cada vez… teníamos menos negocio. A los 18 años me presenté como voluntario para hacer ‘la mili’. Al finalizar la instrucción, me destinaron a Intendencia, en Segovia, donde realizaba el pan para los militares (mi pan tenía muy buena fama). Ten en cuenta que en la panadería de mis padres habíamos colaborado todos. Yo (risas), cuando era muy pequeño, como no tenía fuerza para amasar el pan con las manos, lo hacía con los pies… ¡Limpios, eh! Mientras estaba en Intendencia, por la noche, trabajaba en la panadería de Manolo, en el Peñascal, por 80 pesetas diarias. En aquel tiempo saqué el carné de conducir y, al terminar el servicio militar, me trasladé a la casa de una tía en Madrid con la intención de buscar trabajo y, lo encontré en una fábrica de caramelos que necesitaban vendedores.

Allí estuve 5 años. Tras trabajar unos meses en otra fábrica, inicié mi propio negocio y, para ello compré una furgoneta con 100 mil pesetas que me prestaron mis padres. Compraba caramelos en los almacenes y los vendía en la tiendas y así, poco a poco, pude comprar dos locales, uno para almacén y otro donde monté una pastelería.

La gente joven lo tiene más fácil ahora que lo teníamos nosotros pero, eso sí, tienes que ser el mejor en todo: El mejor comercial, el mejor médico… Hoy la gente tiene muchas posibilidades pero no quieren trabajar. Hay que ser el mejor, estés donde estés.



